Eyüpsultan'da silahlı market soygunu

Eyüpsultan'da silahlı iki kişi bir markete girerek soygun gerçekleştirdi. Soyguncular kasada bulunan yaklaşık 600 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.30 Alperen Caddesi üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli iki kişi markete girdi. Market sahibini silahla tehdit eden soyguncular kasadaki parayı istedi. Maskeli soyguncular silah tehdidiyle kasada bulunan yaklaşık 600 TL'yi alıp yaya olarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.