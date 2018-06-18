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18 Haziran 2018 15:09

Eyüpsultan’da sokak hayvanları kliniği haftanın 6 günü hizmet veriyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede Aralık 2017 tarihinde hayata geçirdiği Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan’da sokak hayvanları kliniği haftanın 6 günü hizmet veriyor

18 Haziran 2018 15:09


Sokak hayvanları için bugüne kadar ambulanstan barınma ve besleme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmaya imza atan Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’nde her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini gerçekleştiriyor. Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşı gibi işlemleri yapılıyor.


Üç veteriner hekim ve iki yardımcı personel haftanın altı günü hizmet veriyor.


Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 metrekare büyüklüğünde. Üç veteriner hekim ve dört yardımcı personel ile haftanın altı günü sabah 08.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet veren klinikte bir ameliyathane, bir muayenehane ve bir ilaç odası bulunuyor.


Başkan Remzi Aydın: “Doğadaki Dostlarımız Bize Emanet “


“Kemerburgaz Sokak Hayvanları kliniği ile kedilerimizi, köpeklerimizi, kuşlarımızı ve diğer sokak hayvanlarımızın sağlıklarını ve güvenli yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, şunları söyledi;


“Sokak hayvanlarına iyileştirme yapmak ve onların yaşayacakları mekanlar oluşturmak, onların sağlıklarını takip etmek hem onlar açısından hem de diğer çevre ve insanlar açısından faydalı bir çalışma. Hayvanlarımız bize emanet, Eyüpsultan Belediyesi olarak çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Klinikte ilçe genelindeki sahipsiz hayvanların klinik (ayakta) ve poliklinik (yatarak) düzeyindeki teşhis ve tedavilerinin yapılıyor. Ayrıca sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması, sahipsiz hayvanların kuduz aşılarının ve sahipsiz hayvanların parazit uygulamalarının yapılması, sahipsiz hayvanların mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kuduz aşılamalarının yapılarak kayıt altına alınması, sahipli hayvanların mikroçip uygulamalarının yapılarak kayıt altına alınması gibi birçok hizmet veriliyor”




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