Eyüpsultan'da sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, sokak hayvanları için başlattığı “Seviyorsan Sahiplen” kampanyasına hayvanseverler de kayıtsız kalmıyor.

Kampanyaya ilgi gösteren hayvan dostları Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine başvurarak sahiplenme yapabiliyor. Sokakta buldukları hayvanları sahiplenmek isteyen hayvanseverler ise kliniğe getirdikleri hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yaptırabiliyorlar.

“Sokaktaki Canları Kurtaralım”

Sokaktan buldukları hayvanı sahiplendiklerini belirten Melek Kas: “Biz Pamuk'u on gün önce sahiplendik. Bizim daha önce de bir köpeğimiz vardı ama doğum yaparken maalesef öldü. O yüzden bir süre hayvan sahiplenmeyi düşünmedik. Kardeşim de hayvanları çok sevdiği için yeniden sahiplenmeye karar verdik. Pamuk'u aldığımızda çok korkak bir köpekti, sanırım ona çok iyi davranmamışlar. Şimdi bizimle çok mutlu. Benimle beraber yatıp kalkıyor. Hayvanseverlere tavsiyem Pet Shop'lardan hayvan almasınlar. Sokaktaki kimsesiz hayvanları sahiplensinler. Onlar da sıcak bir yuvada olmayı hak ediyorlar” dedi.

Köpekleri çok sevdiğini söyleyen İhsan Bilsin isimli hayvansever ,”Ben Paşa'yı altı gün önce sahiplendim. Köpekleri çok seviyorum. Daha önce de bir Alman Kurdum vardı ama bahçeden çalındı. Onun üzerine yeni bir köpek almak istedim. Herkese bir kedi ya da köpek sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Bir süre sonra onlar da ailenin bir ferdi gibi oluyor. Ama kesinlikle para vererek almasınlar. Yolda, sokakta sahipsiz hayvanları görünce içim gidiyor. Gitsinler Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nden bir hayvanı sahiplensinler. Altı gün oldu ama şimdiden birbirimize çok alıştık, Paşa'yı asla bırakmam, ölene kadar beraberiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Güzin Arzu Şahiner isimli hayvansever ise,” Ben Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nden yaklaşık üç ay önce iki yavru kedi aldım. İsimlerini Leyla ve Melek koydum. Ben özellikle kedileri çok seviyorum. Daha önce de bir kedim vardı. O da yavruladı ve dokuz kedimiz daha oldu. Onlar rahat etsin diye bahçeli bir eve taşındım. Kendim de aynı zamanda hayvan koruma görevlisiyim. Bir hayvansever olarak, evlerine kedi ya da köpek almak isteyen diğer hayvan severlerden ricam sokak hayvanlarını sahiplensinler” diye konuştu.