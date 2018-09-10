Eyüpsultan'da sokak hayvanlarına mikroçip

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanan Veteriner İşleri Otomasyon Sistemi'yle Sokak Hayvanları Kliniği'ne gelen tüm sokak hayvanları ve uygulanan tıbbi işlemler kayıt altına alınıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın önerisiyle hayata geçirilen proje ile ilçede yaşayan sokak hayvanları kayıt altına alınıyor. Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğünün yaptığı çalışmanın ardından geliştirilen Veteriner Otomasyon sistemiyle ilçedeki tüm hayvanların bir kimliği olacak.

Sokak hayvanları artık daha güvende

Eyüpsultan Belediyesi'nin bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Kliniği'ne gelen tüm hayvanlar gerekli muayene ve rehabilite hizmetleri yapıldıktan sonra deri altına mikroçip yerleştirme işlemi yapılmaya başlandı. Geliştirilen bu otomasyon sistemiyle veteriner hekimler kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini hızlıca öğrenerek gerekli tedaviye ivedi bir şekilde müdahale edebilme imkanına sahip oldu.

Otomasyon sistemi büyük kolaylık sağladı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev alan Veteriner Ümit Bardakçı, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün geliştirdiği Veteriner İşleri Otomasyon Sistemi'nin kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini öğrenerek gerekli tedavi işlemlerine daha hızlı başladıklarını belirtti. Geliştirilen otomasyon sistemi hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ümit Bardakçı sözlerine şöyle devam etti;

“Bize gelen talepler doğrultusunda yaralı ya da hasta hayvanlar görevli arkadaşlarımız tarafından kliniğimize hayvan ambulansıyla getiriliyor. Biz gerekli muayene işlemlerini yaptıktan sonra tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Bu doğrultuda bizim bu hayvanları karıştırmamamız için hayvanların nerede olduğunu daha önce hangi hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek için mikroçip uygulamasını yaparak Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemine kayıt ediyoruz. Daha sonrasında hayvanı doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Belediye bünyesinde geliştirilen Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemi sayesinde bize gelen hayvan ve getiren kişinin bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında işlem gören hayvanın fotoğrafıyla birlikte yapılan işlemler sisteme giriş yapılıyor. Kayıt işleminden sonra hayvana nerede hangi uygulamalar yapıldığını görebiliyoruz.”