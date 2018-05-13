Eyüpsultan’da spor tesisi ve park toplu törenle hizmete açıldı

40 yaş üstü sporcuların katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasının finali yeni açılan spor salonunda oynandı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Sakarya ve Silahtarağa Mahallesinin kesişim noktasındaki toprak sahaya yapılan Taşocağı Spor Tesisi ve Şehit Emrah Akman Parkının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile birlikte sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

40 yaş üstü futbol turnuvasının finali yeni yapılan tesiste oynandı

İlçe genelinde düzenlenen 40 yaş üstü mahalle sakinlerinin katıldığı futbol turnuvasının final müsabakası yeni açılan spor tesisinde oynandı. Maçta finale kalan Güzeltepe Mahalle Takımı ile İslambey Mahallesi Üç Şehitler Takımı karşı karşıya geldi. Müsabakada Güzeltepe Mahallesi 4-2’lik üstünlükle ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada dereceye giren takım ve sporcular ödüllerin Başkan Remzi Aydın’ın elinden aldı.

“Hepsini bir araya getirerek bereketli bir gün geçirmiş olduk”

Sportif faaliyetlerin ilçe genelinde devam edeceğini vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ”Bugün her yönüyle çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Her şeyden önce Anneler gününü idrak ediyoruz. Hepimizin Anneler günü kutlu olsun. Çünkü onlar elleri öpülesi insanlar ve semtimizin evladı semtimizde yaşayan bir evladımızı şehit olarak vermiştik onun adına yaptırdığımız bir parkın açılışını yapıyoruz. Ayrıca uzun zamandır benimde küçüklüğümde, çocukluğumda toprak sahada oynadığım yerimizi bugün güzel bir futbol tesisine dönüştürdük. Buralarda büyümüş burada yaşamış bir kişi olarak, Belediye Başkanı olarak bu tesisleri açmak bana nasip oldu. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Tabii ki 28 mahallemizde 40 yaş üstü futbol turnuvası düzenlemiştik onun finali oynanıyor şuanda. Buda dostluğu, kardeşliği ve mahalle arası yakınlaşmayı sağlayan bir organizasyon oldu. Güzel oldu, bereketli oldu. Dolayısıyla uzun zamandır birbirini görmeyen arkadaşlar görmüş oldular. Hoşça bir kaynaşma ve sosyal ortam oldu. Dolayısıyla hepsini bir araya getirerek bereketli bir gün geçirmiş olduk” dedi.