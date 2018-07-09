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09 Temmuz 2018 14:01

Eyüpsultan’da "Sünnet Şöleni" heyecanı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için hazırlıklar bu yıl da büyük bir heyecanla başladı.

Eyüpsultan’da

09 Temmuz 2018 14:01

Eyüpsultanlı 520 çocuk şölen öncesinde sünnet oldu.


Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kayıtları alınan ve ayakkabıdan pelerine tüm sünnet kıyafetleri verilen 520 çocuk şölen öncesinde Alibey Hospital’da sünnet oldu. Çocuklar sünnet olacakları için büyük heyecan yaşarken aileler de en az onlar kadar heyecanlıydı.


Aileler belediyenin araçlarıyla evlerine bırakıldı


Sabah saat 09.00’dan itibaren başlayan sünnet işlemi için hastaneye gelen aileleri belediye personeli karşıladı. Hastanede sünnet işlemleri 3 ayrı doktor tarafından gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde vatandaşlara Eyüpsultan Belediyesi tarafından ikramlarda bulunulurken sünnet işlemi sonrası aracı olmayan aileler belediyenin araçlarıyla evlerine bırakıldılar.


Sünnet olacak çocuklar ve aileleri böylesine güzel ve anlamlı etkinlik için Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti.


Aileler; “Başkanımız bizler için Eyüpsultan’da hizmetler yapıyor. Yaptığı tüm hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Sünnet şöleni için de Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu etti” şeklindeki sözleriyle duygularını ifade ederlerken çocuklar ise hep birlikte “Teşekkürler Başkan amca” dediler.


Cuma günü şölen


Eyüpsultan Belediyesi Sünnet Şöleni cuma günü Eyüpsultan Meydanı’nda Başkan Remzi Aydın’ın katılımıyla gerçekleşecek. Şölende Mehter Takımı konser verecek, dualar edilecek. Yapılan duaların ardından ise çocuklara gemiyle boğaz turu düzenlenecek.




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