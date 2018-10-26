Eyüpsultan'da ulaşım yatırımları

Eyüpsultan'a yapılacak ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Rami ile ilgili bu anlamda trafik komisyonunun kararı UKOME'den geçti. Yakında uygulamasına başlayacağız. Parklanmanın tek yönlü olması adına gerek kaldırımların daraltılması gerek genişletilmesi gerekse bazı sokakların tek yönlü olmasıyla ilgili proje bitti. İnşallah Fen İşleri Müdürlüğümüz uygulamaya başlar" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan'a ulaşımda adeta çağ atlatacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Remzi Aydın, özellikle Yeni Havalimanına ulaşımla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, yeni hatlar konusunda bir açıklama yaptığını belirterek, şunları söyledi;

“Bu hatların ilk üç ay yüzde 50 indirimli olacağını söyledi. Dolayısıyla ilgili lokasyonlardan havalimanına kara ulaşımı olacak. Tabi ki buna benzer bir şekilde metroya olsun tramvaya olsun ring hatları, shuttle yada daha kısa mesafeli hatlar mutlaka olacaktır. Büyükşehir Belediyemizin 'Her yere metro, her yerde metro' sloganıyla çalışmalar sürdürüyor.

Burada en fazla 100 metre yürüme mesafesine ilişkin bir standart var. Dolayısıyla siz 100 metreden sonraki mesafe için bir kara taşıtına yada raylı sisteme binebileceksiniz. Gerek metro olsun gerek tramvay olsun, eğer evinizden bu durağa uzaklığınız varsa bu hatlar ara küçük hatlarla beslenecektir."

“Rami kışlası altına yapılacak otopark, sorunu çözecek”

Başkan Aydın yaptığı açıklamada Rami Cuma ve Rami Yeni Mahallelerinde yaşanan trafik sorunu ve parklanma sorununa da değinerek, şöyle devam etti;

“Rami ile ilgili bu anlamda trafik komisyonunun kararı UKOME'den geçti. Yakında uygulamasına başlayacağız. Parklanmanın tek yönlü olması adına gerek kaldırımların daraltılması gerek genişletilmesi gerekse bazı sokakların tek yönlü olmasıyla ilgili proje bitti. İnşallah Fen İşleri Müdürlüğümüz uygulamaya başlar.

Tabi ki Rami'nin trafik yada parklanma sorununun çözümü için bunlar geçici. Esas olarak parklanmayı çözmek Rami için trafik sorununu halletmek anlamına geliyor. Rami Kışlası altındaki binlerce araçlık otopark projesinin bitmesiyle Rami'deki trafik sorununun kesin çözüleceğini söyleyebiliriz.”

Bayrampaşa - Eyüpsultan - Eminönü Tramvay Hattı

Açıklamasında, Eminönü - Eyüpsultan tramvay hattına entegre olacak Bayrampaşa - Eyüpsultan tramvay hattı projesinin devam ettiğini de belirten Başkan Aydın, projenin başlama tarihi olarak 2019'un ikinci yarısının hedeflendiğini söyledi.