Eyüpsultan'da vatandaş odaklı kentsel dönüşüm

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan'da vatandaş odaklı kentsel dönüşümün yapıldığını belirterek, “Bu konuda biraz yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların memnun kalacakları bir yöntem izlemeye çalışıyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, KİPTAŞ'ın Akşemsettin ve Çırçır'da çalışmalara başladığını ve sürecin Yeşilpınar ve Karadolap ile devam edeceğini belirtti.

KİPTAŞ yetkililerinin Altay Sokak'ta ofis açarak konuyla ilgili vatandaşı bilgilendirdiğini açıklayan Başkan Aydın, şunları söyledi;“Öğretmen Blokları ve altındaki gecekonduları kapsayan bir proje yapılmıştı. Yerinde dönüşümü öngören çalışmayla ilgili Altay Sokak'ta açılan ofiste KİPTAŞ görevlileri vatandaşımızı bilgilendiriyor. Görüşmeler bittikten sonra imzalar atılır ve projeye göre uygulamaya geçilir.Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çırçır Mahallesi'ndeki projenin tanıtımını ise KİPTAŞ Genel Müdürümüz İsmet Yıldırım ile beraber yaptık. Çırçır Camii'nin arkasındaki yaklaşık 8 dönümlük arazide dönüşümü öngören bir sunum yapıldı. Alanda ölçümler ve tespitler yapıldıktan sonra proje başlayacak. İnşallah darısı diğer projelerimizin başına.”

"Sırada Ali Tüfekçi Adası var"

Çalışmaların Yeşilpınar ve Karadolap Mahallesi ile devam edeceğini kaydeden Başkan Aydın, “Yeşilpınar'da Sağlık ve Gençlik Sokak'ta projelerimiz var. KİPTAŞ aynı şekilde bölgede ofis açacak ve benzer süreç başlayacak. İnşallah sırada Ali Tüfekçi Adası var. KİPTAŞ 4 projeye başlarsa çok güzel bir çalışma olacak. İstanbul'da KİPTAŞ'ın bu çapta çalıştığı başka bir proje yok. KİPTAŞ, kar amacı gütmeksizin hizmet amaçlı çok güzel projelerle bu süreci yürütecek"dedi.