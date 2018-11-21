Eyüpsultan'da velilere “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Madde bağımlılığı ve teknolojik bağımlılığın konuşulduğu seminer, Hacı İslam Ülker-Hacı Şakire Ülker İmam Hatip Orta Okulunda gerçekleşti. Günümüzde teknolojiye bağımlılık özellikle çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

Teknolojinin daha sağlıklı ve verimli kullanılması için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekiyor. Bu konuda seminer veren Uzman Psikolog Elif Ekinci, aile içi iletişimin güçlü olmasını belirterek anne- babaların çocuklara örnek olması gerektiğini söyledi.Sorgulayan bir neslin olduğunu belirten Elif Ekinci, ailelerin çocuğa yasağın neden yasak olduğunu anlatmalarının önemine vurgu yaptı.

“Ailene sahip çık, sağlıklı kal”

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, ilkokulda bağımlılığı önlemek ve sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak için velilere seminerler veren Uzman psikolog Elif Ekinci, velileri bilinçlendirme, öğrencide sağlıklı yaşam konusunda bir farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Sorumluluklarımızı hatırlamış olduk”

Seminere katılan ve çocuklarımıza önem verdiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, şunları söyledi:

“Anne baba olarak bir anlamda da sorumluluklarımızı hatırlamış olduk. Çünkü en önemli şey değer verdiğimiz şey çocuklarımız ve gelecek. Dolayısıyla bu çalışmaların devam etmesini bizde arzu ediyoruz. Güzel bir çalışma. Verimli olmuştur diye düşünüyorum.”

“Kısıtladığımız şeyin yerini doldurmalıyız” diyen Uzman psikolog Elif Ekinci, şöyle devam etti:

“Hobi edinilebilir, spora gidebilir. Çocukları boşta bırakmamamız gerekir. O boşlukları verimli ve sağlıklı şeylerle doldurmalıyız. Bu tarz gelişim gösteren öğrencilerde bağımlılık oranının en az olduğu tespit edildi. Özellikle bir hobiyle, sporla ilgilenen çocuklarda diğer çevresel ortamlardan etkilenme oranı minimum düzeyde oluyor.”

“Öğrenmemiz gereken çok şey var”

Seminere katılan velilerden Ebru Bektaş, “Çocuklarımız ve ailemiz için verimli bir seminer oldu. Daha da bilinçlendik. İnşallah bundan sonra daha farkında davranabiliriz.” diye konuşurken, diğer bir veli Tuba Erdoğan ise şunları söyledi:

“Çok verimli bir seminer oldu. Bu tarz seminerler ara ara olursa çocuklarımız ve bizim için daha da iyi olur. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Üç çocuk annesiyim hala bilgiye ihtiyacım var."