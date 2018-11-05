Eyüpsultan'da vergi ödemelerinde son tarih 30 Kasım

Vergi ödemelerinde son tarih ise 30 Kasım.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vergi ödelerinde son tarihin 30 Kasım olduğu açıklandı. İlk ödemeler Ocak ayında başlayıp Mayıs sonuna kadar devam etmişti. Ödemeler vatandaşlara kolaylık olması açısından ödemeleri iki taksitle alınırken İkinci taksitte son ödeme tarihi ise 30 Kasım 201 olarak belirlendi.

Vatandaşların "2018 yılı Çevre Temizliği ve Emlak Vergisi" ödemelerini yapabilecekleri noktalar ise şu şekilde;”

“Eyüpsultan Belediyesi vezneleri, -www.eyupsultan.bel.tr İnteraktif İşlemler Menüsünden E-Ödeme linkinden, Halk Bankası Eyüpsultan Şubesi EFT: TR07 0001 2009 7680 0007 0000 26, PTT Posta çeki no: 232845.”

Vergi mükellefleri, ise konut ve iş yeri durumuna göre vergilerini ödeyebilecekler.