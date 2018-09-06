Belediyenin kullandığı bu sistemle para yurt içinde kalırken, artan bütçe okullara ve sosyal projelere ayrıldı.

Eyüpsultan Belediyesinde kullanılan yerli üretim işletim sistemi sayesinde yılda milyonlarca doların yurt dışına çıkması engelleniyor. Son dönemde önemi daha da görünür hale gelen yerli üretim sistemine geçiş sağlayan Eyüpsultan Belediyesi, 2014 yılından bu yana belediyeye ait bilgisayarlarda milli işletim sistemi PARDUS’u kullanıyor. PARDUS sayesinde 2 milyon doların üzerinde tasarruf elde eden Eyüpsultan Belediyesi, bu bütçeyi okullara ve sosyal projelere ayırdı. Proje kapsamında programın kullanımı için belediye personeline de eğitim verildi.

"Yerli ve milli olmak aşamasında önemli bir atılım yapacağımızı düşünüyorum“

Otomasyon sisteminde de veri tabanı olarak açık kaynak kodlu Postgrsql kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yabancı şirketlere gidecek bütçenin ilçede hizmete ayrıldığını söyledi. Başkan Aydın, "Biz göreve geldiğimizde her projemizde yerli ve milli olmayı esas almıştık. Özellikle sosyal tesislerimizde kolayı yasakladık, nargileyi yasakladık. F klavyeye geçtik. PARDUS’a geçtik ardından. 64’üncü hükümet programının tavsiye ettiği bir programdı. Zorlu bir süreçten geçtik. Önümüzde yaşanmış bir örnek yoktu. Bilgi İşlem müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla gece gündüz çalışmalarıyla, bu sorunları aştık. Yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde, 2015 yılında tüm kurumlarımızda PARDUS işletim istemini kullanmaya başladık. 2 milyon dolar civarında bir tasarruf sağladık yıllık olarak. Bu parayı vizyonumuza uygun olarak ilçemizdeki okullara, sosyal ve kültürel hizmetlere harcadık. Bu yazılım kamu kurumları ve özel kurumlarda kullanılmaya başlandığında yerli ve milli olmak aşamasında önemli bir atılım yapacağımızı düşünüyorum“ dedi.

Linux tabanlı işletim sistemi olan PARDUS, güvenlik açıklarının önüne geçiyor. Kamu kurumları ve KOBİ’lere kullanım kolaylığı sağlayan yerli sistem sayesinde sistem çökmelerine de hızlı çözümler sağlanıyor. 2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda PARDUS işletim sisteminin kullanılması bekleniyor.