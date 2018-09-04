Eyüpsultan’daki Kırkmerdiven Caddesi yenileniyor

Fahri Korutürk Caddesi’ndeki çalışmaların bitmesinin ardından başlatılan çalışmalarda Kırkmerdiven Caddeside yenileniyor. Ekipler, Kırkmerdiven Caddesi üzerindeki çalışmalarını iki kısım halinde sürdürüyor.

Caddenin ilk kısmında alt yapı çalışmaları tamamlandı. Altyapısı tamamlanan kısımda taş döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddeye yeni aydınlatma sistemleri ve kent mobilyaları konulacak.

Başkan Aydın yakından takip ediyor

Kırkmerdiven Caddesi’nde çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken bir diğer çalışma da Kalanderhane Caddesi üzerinde başlatıldı. Burada da öncelikle caddenin altyapısı tamamlanıyor ardından üst kaplama işlemi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Eyüpsultanlıların olduğu kadar ilçeye ziyarete gelen misafirlerin memnuniyeti ve daha konforlu bir ortamda ağırlanmaları açısından büyük bir önem taşıyor.

Başkan Remzi Aydın caddede yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışma yapılan alanlarda sık sık incelemelerde bulunan Başkan Aydın vatandaşlarla ve esnafla da konuşup düşüncelerini alıyor.