Eyüpsultan'daki Kovuk Kemer restore ediliyor

İSKİ İstanbul'un tarihi su yolu eserlerine sahip çıkıyor. Eyüpsultan'da bulunan 408 metre uzunluğa, 35 metre yüksekliğe ve 3 katında toplam 31 farklı kemer gözüne sahip olan Kovuk Kemer'in restorasyon çalışmaları başlıyor.

Üç farklı imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan ve bu dönemlerde kemer, bent, çeşme ve sarnıçlar gibi sayısız su eserine sahip olan İstanbul, dünyada ismi su medeniyeti olarak Roma ile birlikte anılan iki kentten biridir.

Farklı dönemlerde altı farklı su yolu inşa edilmiş olan İstanbul'un önemli su yollarından biri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kırkçeşme Su Yolu Sistemi'dir. Dünyada halen çalışan en eski su yolu sistemlerinden biri olan Kırkçeşme Su Yolu Sistemi'nde 4'ü abide kemer olmak üzere 33 farklı su kemeri bulunuyor.

Bu abide kemerler arasında yer alan ve bazı kısımları zamana yenik düşen Kovuk Kemer, İSKİ tarafından aslına uygun olarak mümkün olan minimum müdahale ve titiz bir çalışma ile restore ediliyor.

"Restorasyon çalışmaları yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak"

Eyüpsultan'da bulunan 408 metre uzunluğa, 35 metre yüksekliğe ve 3 katında toplam 31 farklı kemer gözüne sahip olan Kovuk Kemer'in restorasyon çalışmaları yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında çalışmalarına başlanan restorasyon projesi 2020 yılında tamamlanacak.

Uzman bir bilim heyetinin de destek vereceği çalışma ile tarihte Eğri Kemer, Kovuk Kemer ve Kırık Kemer isimleri ile anılan kemerin uzun yıllar daha İstanbul'un simge yapılarından biri olarak geleceğe taşınması hedefleniyor.