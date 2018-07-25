Eyüpsultan’daki Şehit Er İbrahim Candemir Parkı yenilendi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öncülüğünde 7/24 aralıksız hizmet üreten belediye ekipleri, ilçeyi daha güzel, daha konforlu hale getirip yaşam standardını yükseltmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çırçır Mahallesi’nde Şehit Er İbrahim Candemir Parkı’nı A’dan Z’ye yeniledi.

Yapılan çalışmada; kadın, erkek, küçük, büyük herkes düşünülerek düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler sayesinde vatandaşlar parkta huzur içerisinde dinlenmenin ve spor yapmanın keyfini yaşayacak. Parkta; ailelerin rahatlıkla gelip oturabilecekleri, komşularıyla sohbet edebilecekleri şık tasarımlı kamelya tarzı piknik masaları, büyüklerin, gençlerin ve çocukların spor yapabilecekleri spor alanları, çocukların gönüllerince oynayabilecekleri oyun alanları bulunuyor. Bunların yanı sıra özel aydınlatma sistemleri ve yeşil alanları parka ayrı bir güzellik katıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parkta yaptıkları yenileme çalışmasında dört kuleli oyun grubu, 10’lu fitness takımı, 1 adet modüler saha, 184 metre uzunluğunda zemini özel döşeme kaplı koşu parkuru, 9 adet bank, 8 adet piknik masası, 30 adet aydınlatma direği, 8 adet çöp kovası konuldu. Bu çalışmalar sırasında 207 metrekare kauçuk zemin döşeme, 594 metrekare epidyem zemin döşeme, 733 metre bordür imalatı, 193 metreküp beton atımı ve 3.8 ton hasır çelik tel imalatı gerçekleştirildi.

250 ağaç dikildi

Tüm bunların yanı sıra parkın daha yeşil bir görünüme sahip olması için 250 adet ağaç dikildi, 800 adet değişik türde çalı dikimi yapıldı, bin 427 metrekare hazır çim döşendi.