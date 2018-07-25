Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:36

Eyüpsultan’daki Şehit Er İbrahim Candemir Parkı yenilendi

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çırçır Mahallesi’ndeki Şehit Er İbrahim Candemir Parkı’nı A’dan Z’ye yeniledi.

Eyüpsultan’daki Şehit Er İbrahim Candemir Parkı yenilendi

25 Temmuz 2018 14:36


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öncülüğünde 7/24 aralıksız hizmet üreten belediye ekipleri, ilçeyi daha güzel, daha konforlu hale getirip yaşam standardını yükseltmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çırçır Mahallesi’nde Şehit Er İbrahim Candemir Parkı’nı A’dan Z’ye yeniledi.


Yapılan çalışmada; kadın, erkek, küçük, büyük herkes düşünülerek düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler sayesinde vatandaşlar parkta huzur içerisinde dinlenmenin ve spor yapmanın keyfini yaşayacak. Parkta; ailelerin rahatlıkla gelip oturabilecekleri, komşularıyla sohbet edebilecekleri şık tasarımlı kamelya tarzı piknik masaları, büyüklerin, gençlerin ve çocukların spor yapabilecekleri spor alanları, çocukların gönüllerince oynayabilecekleri oyun alanları bulunuyor. Bunların yanı sıra özel aydınlatma sistemleri ve yeşil alanları parka ayrı bir güzellik katıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parkta yaptıkları yenileme çalışmasında dört kuleli oyun grubu, 10’lu fitness takımı, 1 adet modüler saha, 184 metre uzunluğunda zemini özel döşeme kaplı koşu parkuru, 9 adet bank, 8 adet piknik masası, 30 adet aydınlatma direği, 8 adet çöp kovası konuldu. Bu çalışmalar sırasında 207 metrekare kauçuk zemin döşeme, 594 metrekare epidyem zemin döşeme, 733 metre bordür imalatı, 193 metreküp beton atımı ve 3.8 ton hasır çelik tel imalatı gerçekleştirildi.



250 ağaç dikildi


Tüm bunların yanı sıra parkın daha yeşil bir görünüme sahip olması için 250 adet ağaç dikildi, 800 adet değişik türde çalı dikimi yapıldı, bin 427 metrekare hazır çim döşendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç