Eyüpsultan'daki Şehit Er İbrahim Candemir Parkı yenilendi

Eyüpsultan'da Şehit Er İbrahim Candemir adına yapılan park yenilenerek gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Daha yeşil bir çevre için kolları sıvayan Eyüpsultan Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçe sakinlerinin huzur ve konforu ön planda tutularak yapılan çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar düzenleniyor, yeni parklar açılıyor, mevcut parklar ise yenileniyor.

Bu çalışmalar neticesi mahallelerde artık birden çok park bulunuyor ve bu parklar son derece modern şekilde dizayn ediliyor.

Yenilenen parklar arasında yer alan Şehit Er İbrahim Candemir Parkı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Şehidimizin ablası Menşure Candemir Akbulut, yakınları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başkan Remzi Aydın açılış töreninde, parkın yenilenmesinin, yapılan çok fazla sayıda işin, hizmetin yanında belki küçük sayılabilecek bir iş gibi göründüğünü belirterek şunları söyledi;

“Revize edilen bir parkımızın açılışını yapıyoruz. Ama çok anlamlı bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Görev süremiz boyunca 36 tane yeni park yapmışız, 19 tane de parkımızı revize etmişiz, yenilemişiz. Bu parkımızı yenilemeden öte adeta sıfırdan yaptık.

Yeni oyun grupları koyduk, fitness takımı koyduk, saha yaptık, kamelyalar koyduk, piknik masaları yaptık. Aydınlatma direklerinden çöp kovalarına, ağaçlara, çiçeklere, kauçuk zemin döşemelerine kadar yeni baştan yaptık. Dolayısıyla 19 parkımızı da bu şekilde sıfırdan yaptık.”

Eyüpsultan Belediyesi olarak yeşilliğin, doğayla iç içe olmanın önemini bildiklerini söyleyen Başkan Aydın, " Çocuklarımızın ve bizlerin, şehirlerimizde daha kaliteli yaşama arzusu ve hakkı var. Bu arzuyu ve hakkı teslim etmek bizim boynumuzun borcu. Şehidimizin ismi bu parkta yaşatılıyor. Şehidimizin ismi bakımsız, eskimiş bir parkta yaşatılamaz. Dolayısıyla onun hatırasını yad etmek, onun vatanımız için, toprağımız için ve bizlerin geleceği için hayatını feda etmesi karşısında saygı göstermek adına ismini bu parka vermişsek, bu parkın onun temiz şahsiyeti, temiz kalbi gibi temiz ve güzel olması gerekiyordu. Dolayısıyla, Şehidimizin isminin verildiği bu parkı onun hatırasına saygıdan dolayı yeniledik, daha iyi hale getirdik. Şehidimizin burada bulunan ablasına, ailesine saygılarımı sunuyorum; Şehidimiz bizim şehidimizdir, kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Parkın girişlerine, parka ismini veren Şehidimizin kim olduğunu anlatan bir yazı da koyduk. Buraya gelen vatandaşlarımız Şehidimizi daha iyi tanıyacak" dedi.

Başkan Aydın, açılışa katılan vatandaşlara ve çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, parkların ve yeşil alanların korunması adına hep birlikte gayret gösterilmesini belirterek, şöyle devam etti;“Buraları biz yaptık ama buraları kullanacak olan, koruyacak olan, buralara sahip çıkacak olan sizlersiniz. Buralara sizler adına, sizler için yaptık. Buraları kendi malınız gibi koruyacak ve kullanacaksınız. Zarar verenlere karşı bizden önce sizler savunacaksınız.”

Şehidimizin ablası Menşure Candemir Akbulut ise yaptığı konuşmada, Şehitlere ve kardeşi Şehit Er İbrahim Candemir'e sahip çıktığı, unutmadığı ve unutturmadığı için Başkan Aydın'a teşekkür ederek; “Muhteşem bir park yapmış, herkese hayırlı olsun. Acımız çok büyük tüm şehitler bizim şehidimizdir. Hepsine Allah rahmet eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Çırçır Mahallesi Atilla Sokak'ta bulunan Şehit Er İbrahim Candemir Parkı'nın açılışında Merter Takımı konser verdi, çocuklar için sihirbazlık gösterileri düzenlendi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok yeni spor ve oyun grubunun eklendiği Şehit Er İbrahim Candemir Parkı'nda; dört kuleli oyun grubu montajı, 10'lu fitness takımı montajı, 1 adet modüler saha, 184 metre uzunluğunda koşu parkuru, 1 adet sekizgen kamelya montajı, 9 adet bank montajı, 8 adet piknik masası montajı, 30 adet aydınlatma direği montajı, 8 adet çöp kovası montajı, 250 adet ağaç dikimi 800 adet çalı dikimi, bin 427 metrekare hazır çim serimi, 733 metre bordür imalatı, 193 metreküp beton atımı, 3.8 ton hasır çelik tel imalatı, 207 metrekare kauçuk zemin döşeme ve 594 metrekare epidiem zemin döşeme yapıldı.

Şehit Er İbrahim Candemir kimdir?

20.03.1973 Sivas doğumlu. Şırnak Uludere'de İç Güvenlik Piyade Taburunda Piyade Er olarak vatani görevini yerine getirirken, 11 Mayıs 1994 tarihinde terörle mücadele operasyonunda şehit edilmişti.