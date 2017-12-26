Eyüpsultan’dan Kudüs’e ziyaret

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Belediyenin Birim Müdürleri, ilçedeki STK ve partilerin temsilcileriyle birlikte Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ü ziyaret etti.

Mescid-i Aksa’ya;Yafa ve El Halil gibi bölgeleri ziyaret eden Başkan Remzi Aydın, Filistinliler ile de hasbihal etti. Filistin’in El Halil şehrine bağlı Halhul bölgesine ziyaret gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Halhul Belediye Başkanı Hijazi Mereb’i de ziyaret etti.

Mereb ile İsrail’in işgalci tutumu ve Filistinli Müslümanlar hakkında sohbet eden Başkan Remzi Aydın; sonrasında Hijazi Mereb’in hediyesini kabul etti.

Mescid-i Aksa ziyareti

Mescid-i Aksa ziyaretinde, Mescid-i Aksa’da rehberlik yapan Filistinli Yusuf ile fotoğraf çektiren Başkan Remzi Aydın, Yusuf ile bir süre sohbet etti. Mescid-i Aksa ziyareti sonrasında Yafa şehrini gezen Başkan Remzi Aydın, ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü.