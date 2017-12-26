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26 Aralık 2017 11:19

Eyüpsultan’dan Kudüs’e ziyaret

Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’e giden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

Eyüpsultan’dan Kudüs’e ziyaret

26 Aralık 2017 11:19


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Belediyenin Birim Müdürleri, ilçedeki STK ve partilerin temsilcileriyle birlikte Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ü ziyaret etti.


Mescid-i Aksa’ya;Yafa ve El Halil gibi bölgeleri ziyaret eden Başkan Remzi Aydın, Filistinliler ile de hasbihal etti. Filistin’in El Halil şehrine bağlı Halhul bölgesine ziyaret gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Halhul Belediye Başkanı Hijazi Mereb’i de ziyaret etti.


Mereb ile İsrail’in işgalci tutumu ve Filistinli Müslümanlar hakkında sohbet eden Başkan Remzi Aydın; sonrasında Hijazi Mereb’in hediyesini kabul etti.



Mescid-i Aksa ziyareti


Mescid-i Aksa ziyaretinde, Mescid-i Aksa’da rehberlik yapan Filistinli Yusuf ile fotoğraf çektiren Başkan Remzi Aydın, Yusuf ile bir süre sohbet etti. Mescid-i Aksa ziyareti sonrasında Yafa şehrini gezen Başkan Remzi Aydın, ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye geri döndü.




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