Eyüpsultan’ın gururu gençler başarıdan başarıya koşuyor

Eyüpsultan’da başarılı öğrencileriyle ön plana çıkan birçok okul yer alıyor.

Bu okulların öğrencileri, aldıkları ödüllerle, yaptıkları yerel ve ulusal derecelerle, okullarının yanı sıra Eyüpsultan’ı da gururla temsil ediyor.

Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyan bu okullardan birisi de Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencileri, çeşitli üniversitelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası Robot Yarışmaları’nda çok önemli başarılara imza attı.

2018 yılında üç farklı üniversitenin düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına katılan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yarışmalarda farklı dereceler alarak Eyüpsultan’ın ve okullarının gururu oldu.

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencileri, 2018 yılında düzenlenen 3’üncü Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları Kara Şimşek Kategorisi’nde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini aldılar. Yıldız Üniversitesi’nin düzenlediği Yıldız Robocon’18’de Serbest Kategori’de 3. olan öğrenciler, son olarak 1’inci Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Kelebek Robot Olimpiyatları’nda ise Serbest Kategoride 1’inci oldu.

Robot Kulübü’nün üç yıl önce kurulduğunu söyleyen Elektrik - Elektronik Bölümü Güvenlik Sistemleri Dal Şefi Adem Kızıltepe şöyle konuştu;

“İlk olarak Çanakkale 9. Uluslararası Robot Yarışması Temalı Kategori Türkiye Birincisi olduk. Daha sonra çeşitli üniversite yarışmalarına katıldık. Geçen sene Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları Kara Şimşek Kategorisi’nde birinci, ikinci ve üçüncülük aldık. Aydın Üniversitesi 5’inci Uluslararası Robot Yarışması Çizgi İzleyen Robot Kategorisi Türkiye Birinciliği, Çoklu Mini Sumo Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğünü aldık. 2018’de de büyük başarılara imza attık. Okul olarak bilime ve robotik alana meraklı, ülkesine teknolojik anlamda fayda sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Sağolsun bize desteklerini esirgemeyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a da teşekkür ederiz.”