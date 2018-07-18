Eyüpsultan’ın özel çocuklarına atla terapi

Böylece engelli çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmeleri sağlanıyor.

Özel bir at çiftliğinde sürdürülen program kapsamında atlara binen engelli çocuklar, uzmanlar eşliğinde önemli kazanımlar elde ediyor. ilk kez ata binen çocukların mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

Atlarla terapiye gelen engelli çocuklarda da, binişler sonrası bazı fiziksel ilerlemelerin yanı sıra, toplu taşıma korkusunu yenme, özgüven yüksekliği, kendi başına hareket edebilme cesareti, evden çıkma isteği, sosyalleşme becerisi gibi psikolojik ve sosyal ilerlemeler de görülüyor.

At’la Terapi Merkezi’nde uzman eğitmenler, çocukların sosyal hayatlarını canlandırmaya katkı sağlarken, birçok çocukta gözle görülür fiziksel iyileşmeler meydana geldiği ifade edildi.Engelli çocukların velileri, engellilere yönelik bir dizi eğitim programının başlamasına büyük katkı sunan ve sürdürülmesini sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür ettiler.