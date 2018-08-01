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01 Ağustos 2018 09:32

Eyüpsultan’ın özel çocuklarına çok özel kamp

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi her yıl yaz aylarında ilçede yaşayan engelli çocukları aileleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Florya’da bulunan Engelliler Yaz Kampı’na götürüyor.

Eyüpsultan’ın özel çocuklarına çok özel kamp

01 Ağustos 2018 09:32


İlçede bulunan 6 bin 800 engelli vatandaş, farklı zamanlarda 16 aileden oluşan 93 kişilik gruplar halinde, motive amaçlı yaz kampına götürülüyor.


Eyüpsultan’ın özel çocukları ve aileleri burada gönüllerince eğlenerek yazın tadını çıkarıyorlar. 1 hafta süren kampta sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri veriliyor. Çocuklar kampta gerçekleştirilen çeşitli spor etkinliklerine katılıyor, kamp bünyesinde bulunan internet kafeden ve kafeteryadan yararlanıyorlar.


Akşamları ise canlı müzik eşliğinde eğlenceler düzenleniyor. Kampa katılan çocuklar ve aileleri gün içerisinde tekneyle miniatürk ve boğaz turu yapma imkanı da buluyorlar.Bunların dışında psikolog ve avukatlar tarafından ailelere seminerler veriliyor.


Başkan aydın eşi ile birlikte kampı ziyaret etti


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ile birlikte yaz kampına giderek çocukları ziyaret etti.


Ziyaret sırasında çocuklarla ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ile birlikte en kısa zamanda kampı tekrar ziyaret edeceğini söyledi. Çocuklar ve aileleri, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Aydın ile eşine teşekkür ettiler.




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