Eyüpsultan’ın özel çocuklarına çok özel kamp

İlçede bulunan 6 bin 800 engelli vatandaş, farklı zamanlarda 16 aileden oluşan 93 kişilik gruplar halinde, motive amaçlı yaz kampına götürülüyor.

Eyüpsultan’ın özel çocukları ve aileleri burada gönüllerince eğlenerek yazın tadını çıkarıyorlar. 1 hafta süren kampta sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri veriliyor. Çocuklar kampta gerçekleştirilen çeşitli spor etkinliklerine katılıyor, kamp bünyesinde bulunan internet kafeden ve kafeteryadan yararlanıyorlar.

Akşamları ise canlı müzik eşliğinde eğlenceler düzenleniyor. Kampa katılan çocuklar ve aileleri gün içerisinde tekneyle miniatürk ve boğaz turu yapma imkanı da buluyorlar.Bunların dışında psikolog ve avukatlar tarafından ailelere seminerler veriliyor.

Başkan aydın eşi ile birlikte kampı ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ile birlikte yaz kampına giderek çocukları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın ile birlikte en kısa zamanda kampı tekrar ziyaret edeceğini söyledi. Çocuklar ve aileleri, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Aydın ile eşine teşekkür ettiler.