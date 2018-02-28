Eyüpsultan’ın yetenekli çocuklarını, sürpriz eğitim bekliyor

Eyüpsultan Belesiyesi ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile 24 öğrencinin ücretsiz eğitim alabileceği “Karikatür Dersleri” başlıyor.

Eyüpsultan’ın yetenekli kalemlerinin keşfedileceği ve yeteneklerini geliştirmek adına gereken eğitimi alabilecekleri karikatür dersleri için kayıtlar alınmaya başlandı. 12 Ortaokul öğrencisi ve 12 lise öğrencisinin eğitim göreceği karikatür derslerinin ilk dersi 11 Mart Pazar günü başlayacak. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının bitimine kadar devam edecek kurs tamamen ücretsiz olarak verilecek. Ücretsiz verilecek eğitimin yanında ders için gerekli tüm materyaller de belediye tarafından karşılanacak.

Gelen başvurular arasından seçilecek en yetenekli 24 öğrenci, lise ve ortaokul düzeyi olmak üzere iki ana gruba ayrılacak. Her hafta pazar günü yapılacak derslerden bir grup sabah diğer grup ise öğleden sonra faydalanabilecek. Temel çizim teknikleri ile başlayacak olan karikatür dersleri öğrencilerin gelişim düzeyine göre haftadan haftaya çeşitlendirilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, başvurularını Eyüpsultan Belediyesi’nin Kültür Sanat internet sitesi üzerinden yapabilecek. Belediye yetkilileri, başvuru formunda sorulan bilgilere doğru cevap verilmesi ve formda istenen 3 çizim örneğini eksiksiz olarak iletilmesi gerektiğini açıkladı.