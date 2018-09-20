Eyüpsultanlı 40 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Eyüpsultan'da eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eyüpsultan Belediyesi ücretsiz kırtasiye desteği sağladı. Proje kapsamında 40 bin öğrenciye sağlanan destek ile velilerin kırtasiye yükü omuzlarından alınırken, ilçe esnafına da destek verilmiş oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kırtasiye desteğinin sağladı. Dede Korkut İlköğretim Okulunda 'Kırtasiye Destek Kampanyası'nı tanıtmak amacıyla program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Aydın, öğrencilere temsili olarak kırtasiye alışverişlerinde kullanabilecekleri kimlikleri takdim etti.

Eyüpsultan'da ikamet eden 40 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine 1,4 milyon TL kırtasiye malzemeleri sağlanacak. İlkokul öğrencilerine 30 TL, ortaokul öğrencilerine ise 45 TL limit belirlendi. Eyüpsultan'da bulunan 58 okulda okuyan 40 bin öğrenci bu destekten faydalanabilecek. Öğrenciler ve veliler ilçedeki anlaşmalı kırtasiyelere T.C. kimlik kartlarıyla giderek kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler. Bu kampanya kapsamında ayrıca ilçe esnafına da ekonomik olarak destek verilmiş olacak. İlçe dışında okuyan Eyüpsultanlı öğrenciler de bu kampanyadan yararlanabilecek. Proje kapsamında 5 yılda toplam 200 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

"Yaklaşık 40 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine kırtasiye desteği sağladık”

Hem öğrencilerin, hem de ilçe esnafının kazandığını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Her sene olduğu gibi bu sene de Eyüpsultan Belediyesi olarak biz okullarımızın, öğrencilerimizin yanında olduğunu bir kere daha gösterdik. Bu sene kırtasiye desteğimiz yine devam etti. Yaklaşık 40 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine kırtasiye desteği sağladık. Kırtasiye desteğimizin bir özelliği biz malzeme vermiyoruz. İlçemizdeki esnafla anlaşma yapıyoruz, ilçemizdeki kırtasiye esnafımıza belirli bir miktar dahilinde isteyen öğrencimiz, istediği kırtasiyeye giderek istediği malzemeleri alabiliyorlar. T.C. kimlik numaralarını göstermek şartıyla sistemden tanıtıyorlar ve seçme özelliğini kullanarak neye ihtiyaçları varsa onları alıyorlar. Hem öğrencilerimiz ihtiyacı olan malzemeleri alıyorlar, hem de ilçe esnafımız bundan kent ekonomisine katkı anlamında faydalanıyor” dedi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Başkan Remzi Aydın'a teşekkürlerini sunan ortaokul öğrencisi Ökkeş Ünlü, “Bize böyle bir imkan sağladığı için, hoşgörülü davranışı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Masraflarını karşılayabildiğini söyleyen Hatice Tosun, “Öncelikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok iyi bir şey düşünmüş. Bazı masraflarımızı da bu yüzden karşılayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Aydın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.