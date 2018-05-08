Eyüpsultanlı çocuklar bahara "Merhaba" dedi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da şenliklere katılarak öğrencilerin eğlencesine ortak oldu.

Simurg yaygın eğitiminin bir parçası olarak çalışmalarına 4 yıldır devam eden Evde Değerler Eğitimi programı kapsamında düzenlenen etkinlik Eyüpsultan çocuklarına eğlence dolu bir gün yaşattı.Her yıl farklı etkinliklerle kapanış programı yapan değerler eğitimi, 1. yılını Gülhane’de, 2. yılını Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne programı ile 3. yılını Kurtkemeri’nde geniş bir katılımla gerçekleşen piknikle kapanış yapmıştı.Bu yıl ise hep birlikte keyifli ve eğlenceli geçen bahar şenliği ile kapanış yapıldı.Okulun bahçesine kurulan oyun alanlarında gönüllerince oynayarak keyifli bir gün geçiren öğrenciler baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Ders stresinden uzak eğlenen öğrencilere oynanan oyunların ardından madalya ve balon dağıtıldı.