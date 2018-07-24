Eyüpsultanlı gençler Balkanları gezdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ilçedeki başarılı öğrencilere hediye amacıyla başlattığı yurt dışı gezileri kapsamında gerçekleşen ve toplam 120 öğrencinin katılacağı Balkan Turu’nun birinci ziyareti, 13-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve başarılı öğrencilerin katıldığı Balkan Turu’nun ilk durağı Kosova’ydı.

15 Temmuz’u unutmadılar

Turun ilk gününde öğrenciler, ilk olarak 1. Murat Hüdavendigar’ın türbesini ziyaret etti. Daha sonra öğrenciler, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde cuma namazı çıkışında Prizren halkıyla beraber konsolosluğa yürüdü.

Simurglu gençlerle çıkılan Balkan seferinin ikinci gününe, Üsküp Kalesi gezilerek başlandı. Sonrasında Tetova’daki (Kalkandelen) evlenecek iki kız kardeşin çeyiz paralarıyla yaptırdığı kalem işi bezemeleriyle eşi benzeri olmayan Alaca Cami ziyaret edilip dualar edildi. Daha sonra öğrenciler bölgenin turizm merkezi olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan Ohrid’i ve Ohrid Gölü’nün etrafını gezdi.

Balkan Turu’nun üçüncü gününde ise öğrenciler Karadağ’ın en turistik şehirlerinden biri olan Kotor’u gezdi. Sonrasında öğrenciler Bosna Hersek’e geçip dünyaca ünlü ecdat yadigarı Mostar Köprüsü’nü gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Turun dördüncü gününde ilk olarak Vrelo Bosne Milli Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, Bosnalı Müslümanların umut kaynağı olan Hayat Tüneli’ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Aliya İzzetbegoviç’in kabri ziyaret edildi

Gezinin son gününe öğrenciler, Saraybosna’da bulunan Bijelansnica Dağı’nı gezerek başladı. Daha sonra Saraybosna baş çarşısını gezerek hem tarihi mekanları gördüler hem de hediyelik alışveriş yaptılar. Gezinin son durağında öğrenciler Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı ve Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu şehitliği ziyaret etti. Burada duygulu anlar yaşayan Eyüpsultanlı gençler, Bilge Kral İzzetbegoviç ve şehitlerin kabirlerinin başlarında dualarını ettikten sonra şehitlikten ayrıldı.

Balkan Turu’nun 2’ncisi ise 21-25 Temmuz arasında 40 öğrenci ile gerçekleşiyor.

Tura katılan Melike Coşkun, "Eyüp Gençlik Merkezi’den buraya geldim. Bizim buraya gelmemize katkı sağlayan Remzi başkanımıza çok teşekkür ederim. Burası bizim eskiden olan topraklarımız. Bizim topraklarımıza turist olarak gelmek biraz üzücü. Şu an bulunduğumuz yer Bosna Hersek ve burada savaşın izleri var. Bunları bize gösterdiği için Remzi Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bize 5-6 Balkan ülkesi gezdirdi ve 16 yaşında olan birine göre ilk defa uçağa binmek veya diğer yaşıtlarımıza göre 6 tane ülke gezmek bizim için büyük bir avantaj" dedi.

Pirinçci Gençlik Merkezi’nden gelen Feyzanur Avcılar, "Bugün Balkan gezimizin 4’üncü gününde Umut Tüneli’ndeyiz. Burada çok duygusal anlar yaşadık. Bu anları bize yaşattığı için Gençlik Merkezlerine ve Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel geçiyor. Keşke bitmese ama maalesef çok az günümüz kaldı. İnşallah bir daha ki gezilerde de gelmek nasip olur diyorum herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eyüpsultan Pirinçci Gençlik Merkezinden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Oğuz Başar, "Çok güzel yerleri gezdik, çok güzel yerler gördük. Birçok ülkeyi görme imkanını bulduk bu kadar kısa sürede. Şu an Saraybosna’dayız artık son duraklardan biri. Keyifle devam eden gezimiz keyifli bir şekilde tamamlanmak üzere. Öncelikle ben bu imkanı bize sağladığı için Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Ve bu imkanın sağlanması konusunda bize destek olan bu organizasyonu gerçekleştiren öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilere teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin tüm gençlerimizin, bütün evlatlarımızın, bütün gençlerimizin buraları görmesi çok önemli, çok değerli. Tarihi açıdan da ecdadımızın burada neler başardığını neler gerçekleştirdiğini görmeleri açısından da çok değerli ve önemli. Umarım herkes bir gün buraları gezip görme fırsatı bulur" diye konuştu.

Eyüpcan Çiçek ise "Çok güzel geçiyor, Remzi Aydın Başkanımız sağ olsun faaliyetleri çok güzel. Bosna Hersek’i geziyoruz şu an. Bir kaç ülke daha gezdik. Arnavutluk’u gezdik. Çok güzel yerlerdi. Bu tür faaliyetlerin devamlı olmasını isterim. SİMURG’ta böyle etkinlikler oluyor genellikle yazın. Tüm gençleri buraya beklerim" dedi.