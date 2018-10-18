Eyüpsultanlı gençler, Bolu Aladağ'daki Eğitim Kampı'nda buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, göreve gelişinin hemen ardından başlatmış olduğu gençlik kampları bu sene Bolu Aladağ'da gerçekleştirilen 2.Seviye Özel Eğitim Kampı ile taçlandı.

Eskişehir Hasırca Yaz Kampı'nın hemen ardından düzenlenen 2.Seviye Özel Eğitim Kampı'na mülakatla seçilen deneyimli kampçılar katıldı. En az 2 yıl Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Kamplarını başarıyla bitiren gençlerin katıldığı kamp, 3 gece 4 gün sürdü.

Erkek öğrenciler ve kız öğrenciler için ayrı düzenlenen kampta, çadır kurma, barınak yapma, ateş yakma, yön bulma, harita okuma gibi teknik eğitimlerin yanı sıra sportif faaliyetler, orman içi oyunları, yürüyüş, trakking, bitki türlerini inceleme gibi aktivitelerle gençler özel bir kamp deneyimi yaşadı.

2. Seviye Özel Eğitim Kampı'nda, gençler ilk günü ortamı keşfederek ve doğru kamp alanını bularak geçirdiler. Kendi kalacakları çadırları kurduktan sonra akşam ateşinde günü değerlendirip, kardeşlik duygularını pekiştirdiler.

Birçok aktivite yaparak zihin ve bedenlerini dinç tuttular. Takip eden günlerde zorlu yaşam koşullarına adapte olmayı öğrenip hayatta kalma tekniklerini öğrendiler. Eyüpsultanlı gençler kampı, ormanda hayatta kalma, su bulma, barınak yapma, gece yol bulma gibi birçok tekniği öğrenerek tamamladılar.