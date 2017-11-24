Eyüpsultanlı ihtiyaç sahiplerine destekler sürüyor

İnsan odaklı birçok sosyal projeye imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın öncülüğünde, “Açı, yoksulu olmayan bir Eyüpsultan” prensibiyle hizmet veren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Şevkateli Mağazası ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüekipleri öncelikle ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerini tespit ediyorlar. Bu ihtiyaç sahiplerinin, ev eşyası, yiyecek gibi gereksinimleri ekipler tarafından belirleniyor, ekipler daha sonra gerekli olan malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek teslim ediyorlar.

Bu doğrultuda ekipler bir aileye eşya ve erzak desteğinde bulundu. İhtiyaç sahibi aileye yatak, halı ve set üstü ocak verildi. Eşyalar belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evine götürülerek teslim edildi.

3 bin koli gıda desteği

Bunun dışında Şevkateli Mağazası, ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde de bulunuyor. Mayıs ayında ortalama 2 bin 986 adet koli gıda desteği verilirken, bu ay bu sayının yaklaşık 3 bin koliye çıkması planlanıyor.

Her gün 238 kişiye sıcak yemek

Yine bu çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da yaşayan, özellikle engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek veriliyor.

Yemekler, yağmur çamur demeden, kar kış dinlemeden, ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. İlçede günlük olarak 108 hanede yaşayan 238 kişi sıcak yemek desteği alıyor.