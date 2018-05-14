Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 09:33

Eyüpsultanlı kadınlar sertifikalarını aldı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Mizaçları Tanıma Atölyesi sertifika töreniyle bahar dönemi kapandı.

Eyüpsultanlı kadınlar sertifikalarını aldı

14 Mayıs 2018 09:33


Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde katılımcılar sertifikalarını Eğitimci Gülşen Ergani’nin elinden aldı. Sertifikalarını hocalarının elinden alan kursiyerler Mizaçları Tanıma Atölyesi’nden oldukça memnun kaldıklarını, aile içi iletişimlerinin daha da güçlendiğini ifade etti. Kurstan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti.


Eğitimci Gülşen Ergani, katılımcıların bu atölyede mizaçların ana özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını, motivasyonlarını, birbiriyle uyumlu mizaçları öğrendiklerini kaydederek, "Bu atölye sayesinde öğrenciler hem kendilerini daha iyi tanıdıklarını hem de çevresiyle ilişkilerini düzeltmelerinde büyük fayda sağladığı hakkında geri dönüşleri alıyorum" dedi.


İlk olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Mizaçları Tanıma Atölyesi dersleri 3 aşamadan oluşuyor. Her aşamanın 12-15 hafta arasında sürdüğü eğitim sürecinin sonunda kişiler hem psikolojik destek alabilme hem de kendisini tanıyabilme fırsatı buluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç