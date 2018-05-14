Eyüpsultanlı kadınlar sertifikalarını aldı

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde katılımcılar sertifikalarını Eğitimci Gülşen Ergani’nin elinden aldı. Sertifikalarını hocalarının elinden alan kursiyerler Mizaçları Tanıma Atölyesi’nden oldukça memnun kaldıklarını, aile içi iletişimlerinin daha da güçlendiğini ifade etti. Kurstan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti.

Eğitimci Gülşen Ergani, katılımcıların bu atölyede mizaçların ana özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını, motivasyonlarını, birbiriyle uyumlu mizaçları öğrendiklerini kaydederek, "Bu atölye sayesinde öğrenciler hem kendilerini daha iyi tanıdıklarını hem de çevresiyle ilişkilerini düzeltmelerinde büyük fayda sağladığı hakkında geri dönüşleri alıyorum" dedi.

İlk olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Mizaçları Tanıma Atölyesi dersleri 3 aşamadan oluşuyor. Her aşamanın 12-15 hafta arasında sürdüğü eğitim sürecinin sonunda kişiler hem psikolojik destek alabilme hem de kendisini tanıyabilme fırsatı buluyor.