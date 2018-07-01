Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 17:16

Eyüpsultanlı kadınlar spora doyacak

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların spor yapmasına imkan sağlayan projeleriyle yüzleri güldürüyor.

Eyüpsultanlı kadınlar spora doyacak

01 Temmuz 2018 17:16

Belediye Başkanı Remzi Aydın, gelen talepler üzerine yeni gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.


İlçede yaşayan her yaş grubuna dokunan Eyüpsultan Belediyesi, spor alanında da faaliyetlerine devam ediyor. Kadın vatandaşların taleplerini de göz önüne alarak çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden her perşembe günü canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan’da Gündem” programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düğmeciler Mahallesi’nde kadınlara özel bir spor salonu talebini yanıtlayan Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi:


"Düğmeciler Mahallemizde yerimiz yok maalesef. Ama Düğmeciler Parkımızda çok güzel bir çalışma yapacağız. Düğmeciler Parkımızı, Düğmecilerli ve Topçularlı vatandaşlarımızın kullanabileceği, piknikler için, sportif faaliyetler için, çocuklarımız için kullanabilecekleri bir formatta yeniden düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle bayanlar Eyüp Stadımızda yazın spor yapabilecekler ama biz onlara Eyüp Stadı’nın hemen arkasında da kapalı bir yerde spor yapmalarına imkan sağlayacağız. Kapalı spor alanı gibi bir alan oluşturacağız. Yine Topçular’da İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapacağı bir proje var. Orada da yüzme havuzu ve kapalı spor salonu projesi var. Ruhsatını da verdik Büyükşehir Belediyemize. Bunlar gerçekleştiğinde inşallah Düğmeciler’deki hanımlarımız da bunlardan faydalanacaklar."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç