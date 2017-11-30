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30 Kasım 2017 11:09

Eyüpsultanlı küçük ressamlar Cemal Toy’u ziyaret etti

Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri, ressam Cemal Toy’u ziyaret ederek, eserlerini inceledi.

Eyüpsultanlı küçük ressamlar Cemal Toy’u ziyaret etti

30 Kasım 2017 11:09


Eyüpsultan Belediyesi Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri,ressam Cemal Toy’un Küçük Ayasofya’daki resim atölyesini ziyaret etti. Cemal Toy’a resim sanatının inceliklerine yönelik sorular soran küçük ressamlar, uzun süre Toy’un eserlerini inceledi.



Küçük ressamlara tavsiyeler


Resim sanatında kullanılan tekniklerden bahseden Cemal Toy, küçük ressamlara tavsiyelerde bulundu.


Ziyaretin sonunda ressam Cemal Toy ile toplu fotoğraf çektiren Simurglu küçük ressamlar, Toy’a tavsiyeleri için teşekkür ederek atölyeden ayrıldı.




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