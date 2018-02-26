Eyüpsultanlı öğrenciler yazarlarla buluşmaya devam ediyor

Eyüpsultanlı öğrenciler yazar Ahmet Maraşlı ile bir araya geldi. Eserlerinde İnsanlığın kendisini bulması ve özlenen seviyelere erişmesi için en hassas ve dönüştürücü alanlardan birinin “canlı ve insanın ihtiyacı olan gerçek bir eğitim” olduğunu vurgulayan Yazar Ahmet Maraşlı, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin artık "kitap kurdu" olmalarını değil, her kitaptan aldıkları özleri bir araya getirerek yeni oluşumlar meydana çıkarmayı önceleyen "bal arısı" olmalarını hedefliyor.

Kitap kurdu değil bal arısı

Ahmet Maraşlı çalışmalarında “çocuk büyütme” değil, “çocuk yetiştirme” konusu üzerinde yoğunlaşıyor. Çocukların yanısıra ebeveynlere yönelik de projeler geliştiren Maraşlı, kitap okumayı alışkanlık haline getirmek için önce sevdirmek gerektiğini vurguladı. Okumayı sevdirecek yöntemler, teknikler, okumayı sevmiş insanların öyküleri, özlü sözler ve bu sözler üzerine yapılan değerlendirmeleri sundu.

“Anne ve babasını geçmeyen hiçbir millet yükselemez”

Geleceğin “bal arısı” simurglu miniklerin büyük bir ilgiyle dinledikleri Ahmet Maraşlı, Mevlana’nın annesinin oğluna; "Anne ve babasını geçmeyen hiçbir millet yükselemez" dediğini söyledi. Mevlana’nın da güzel nasihatleri içinde "Her insan kendisinden sonraki 100 senenin hesabını yapmalı" sözünün önemine değindi.

Bilgi Evi öğrencilerinden Ayşe Boztepe, seminer sonrası yaptığı açıklamada, “ Güzel bir sohbet oldu. Kitap okumayı çok seven birisiyim. Okumanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Yazarımız tarafından daha fazla okumam gerektiğini öğrendim. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.