Eyüpsultanlılar eşsiz manzara eşliğinde spor yapıyor

Eyüpsultan Belediyesi, her ayın son pazar günü düzenlenen 'trekking' olarak adlandırılan doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşlerine ve bisiklet turlarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kurt Kemeri piknik alanında gerçekleşen etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte hem yürüdü hem pedal çevirdi. Şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşan vatandaşlar, yürüyüşe başlamadan önce belediyemizde görevli olan alanında uzman spor hocaları eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Yapılan ısınma hareketlerinin ardından katılımcılar Kurt Kemeri piknik alanının insana huzur veren atmosferi ve kuş cıvıltıları eşliğinde tempolu yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Etkinlikte Başkan Aydın, ilçe vatandaşlarıyla birlikte hem yürüdü hem de gelen talep ve istekleri dinledi. Doğa yürüyüşünün ardından vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesinin sunduğu ikramlarla kahvaltılarını yaptı.

Kahvaltı sonrasında yürüyüşe katılan vatandaşlar, Başkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trekking'e Akşemsettin Mahallesi'nden katıldığını söyleyen Ayşe Terzi, "Eyüpsultan Belediyesinin mesajıyla bu yürüyüşlerden haberim oldu. Her hafta sonu yürümeye özen gösteriyorum. Fazla kilolarımdan kurtuldum. Burada profesyonel hoca eşliğinde sporumuzu yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.