Eyüpsultanlılar sporla iç içe yaşıyor

Sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın her fırsatta gerek vatandaşa gerekse çalışanlarına yönelik düzenlettirmiş olduğu trekking yürüyüşleri ve spor etkinlikleri sayesinde, Eyüpsultan halkı sporla iç içe yaşıyor. Her ayın son pazar günü belediyemiz tarafından düzenlenen trekking programına katılabilmek için herhangi bir şart yok. Etkinliğimizin kotası sınırsız olurken, dileyen herkes doğa yürüyüşlerinde yerini alabiliyor. Vatandaşların kolay ulaşımı için 8 ayrı noktadan servis hizmeti veriliyor.

Trekking etkinliği Kurt Kemeri’nde 5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ayrı programdan oluşuyor. Yürüyüş öncesi ısıma hareketleri ve yürüyüş ile başlayan programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar da bulunuluyor.

Trekking’in faydaları nelerdir?

Doğada hafif tempolu olarak yapılan sportif yürüyüşlerin genel ismi olan ’trekking’in insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Uzmanlara göre ’trekking’in faydalarının başında kalp kası dahil olmak üzere vücudunuzdaki bütün kasları çalıştırabilmek ve kan akışını hızlandırarak dolaşımın daha iyi olmasını sağlayabilmek geliyor.

Kalp - damar ve beyin damarları ile ilgili rahatsızlıkların riskini önemli ölçüde azaltan doğa yürüyüşlerinin kiloyu düzenlemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya da katkısı bulunuyor.