Eyüpsultan’nda İmar Barışı bürosunda yoğunluk

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarını çözmeyi hedefleyen ’İmar Barışı’ ile ilgili Eyüpsultan Belediyesinde "Barış Masası" bürosu oluşturuldu.

6 personel görev yapıyor

Belediye hizmet binası içerisinde oluşturulan büroda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen 6 personel görev yapıyor. Büroda görevliler tarafından, gayrimenkulü üzerinde imar ve iskan sorunu bulunan vatandaşların soruları yanıtlanıyor, başvuruları alınıyor.

31 Ekim’e kadar açık

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırarak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıları kayıt altına alarak yasal güvence sağlayacak düzenleme çerçevesinde başvuruların alındığı büro 31 Ekim’e kadar açık kalacak.

Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek belgelere yönelik başvurular e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formu doldurularak da yapılabilecek.