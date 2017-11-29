Eyüp’te 2 dakikada 60 bin liralık soygun kamerada

Kepenkleri kaldırıp cam kapıyı kırarak iş yerine giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Eyüp’te sabaha karşı meydana gelen olayda maskeli 4 hırsız bir telefon satış mağazasını gözüne kestirdi. Telefon mağazasının önüne gelen hırsızlar kepenkleri kaldırarak arkasındaki cam kapıyı kırdı. Ardından hırsızlardan biri arkadaşlarını beklemek için araca giderken bir tanesi de mağazanın önünde gözcülük yaptı. Diğer iki hırsız ise içeri girerek hızla tezgahtaki telefon ve tablet bilgisayarları toplamaya başladı.

Yaklaşık iki dakika süren hırsızlık olayında şüphelilerin toplam 60 bin lira değerinde telefon ve tablet çaldığı öğrenildi. Maskeli hırsızlar olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, maskeli hırsılar mağazanın kepengini kaldırarak cam kapıyı kırıyor. Ardından hırsızlardan 2 tanesi mağazaya girerek telefon ve tabletleri alıyor. Hırsızlık olayı yaklaşık 2 dakika sürüyor.

Mağaza koordinatörü Fuat Özkan, “Kepengi ortadan kaldırıp daha sonra camı parçalıyorlar. Alarm şirketi muhasebe müdürümüzü arıyor. Saat 05.00’de buradaydık. Geldiğimizde cam kapının kırıldığını gördük. Saat 06.00 gibi olay yeri inceleme geldi. İçeriye girdiğimizde de toplam 60 bin lira değerinde 17 tane cihazı almışlar. Şu anda da cihazların hasar kayıp tespitini yapıyoruz. Maskeli 4 kişi gelmiş ama içeri giren iki kişi. Soygun toplam 2 dakika sürmüş” dedi.