Eyüp’te asfaltlar yenileniyor

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın önderliğinde, “Halka hizmet Hak’a hizmet” bilinciyle görev yapan ekipler şu ana kadar 25 cadde ve sokakta çalışmalarını tamamladılar. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdılar. İlçe genelinde aralıksız devam eden çalışmalarda şu ana 25 cadde ve sokakta asfaltlama çalışması tamamlandı.

Bu güne kadar gerçekleşen çalışmalarda toplamda 10 bin ton asfalt kullanıldı. Ekipler bu çalışmayı kış mevsiminin başlangıcına kadar, hava koşulları uygun olduğu sürece aralıksız sürdürecekler. Eyüp’te bulunan 28 mahallede cadde ve sokaklar asfaltlanacak.

Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama çalışmalarını 3 ekip halinde farklı noktalarda sürdürüyor. Çalışmalarda ekipler öncelikle mevcut deforme olmuş asfaltı kazıyorlar. Ardından zemin asfalt dökümüne uygun hale getiriliyor. Sonrasında ise asfaltlama işlemine başlıyorlar. İlçe genelinde yapılacak bu çalışmalarda toplam 110 bin ton asfalt kullanılacak. Çalışmalar tamamlandığında ise tüm cadde ve sokaklar hem yayalar hemde sürücüler için daha konforlu hale gelecek.

Bu arada, ekipler tüm mahallelerde bin 200 adet cadde ve sokakta periyodik olarak 5 adet asfalt robotu ile yol asfalt tamir bakım onarım çalışmaları da yapıyorlar.