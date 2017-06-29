Eyüp’te engeller aşılıyor

Müdürlük bünyesinde bulunan Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi ilçede bulunan engelli vatandaşlara Ramazan ayında ve bayramda geziler düzenleyerek çeşitli seminerlere katılımlarını sağladı.

Eyüp’te Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın hayata geçirdiği sosyal projeler sayesinde engelli vatandaşlar Ramazan ayını ve bayramı huzur içerisinde geçirdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi, ilçedeki engelli vatandaşlar için bir dizi etkinlik düzenledi.

Birim yetkilileri Ramazan ayında ilk olarak 30 engelli vatandaşı “Manevi Bakım Semineri”ne götürdü. Engelli vatandaşlara ve yakınlarına müftülük hocalarından Ersoy Koyuncu tarafından “Çocukların Dini Eğitimi” konulu seminer verildi. Ayrıca engelli vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Merkezi Sağlık Eğitmeni Nurdan Sirkeci tarafından Eyüp Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen temel ilk yardım konulu seminere katıldı.

Engelli vatandaşlar bayramda ise Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Hz. Yuşa tepesine götürüldü. Burada Hz. Yuşa türbesi ziyareti yapılarak dualar edildi. Sonrasında İtfaiye Müzesi’ne gidildi. Burada da müze gezilerek itfaiyeciliğin tarihiyle ilgili bilgiler alındı.