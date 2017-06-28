Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor

Eyüp Belediyesi İlaçlama ekipleri, sıcak havalarda çoğalan sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele ediyor. İlaçlamalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerle mücadelede sürekliliği sağlamak ve vatandaş sağlığını korumak amacıyla 3 ekip halinde ilaçlama yapıyorlar. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatı ile başlattıkları ilaçlama çalışmalarında ilçe sakinlerinin rahatlığı için ULV adı verilen yöntemi kullanarak haşerelerle mücadele ediyor.

İlçede bulunan 28 mahallede yeşil ve sulak alanlar, sokaklar ile metruk yapılarda aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları ile bodrum katlarında da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ayrıca bahçe ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar vatandaşların yaz boyunca rahat etmeleri amacıyla sürdürülürken, Eyüp Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 2 araçla destek veriyor.

Haşerelerle mücadelede ilçe sakinlerinin de alması gereken bazı tedbirler olduğunu belirten uzmanlar, alınacak önlemleri şöyle sıraladı,"Çöpleri poşetler içerisinde çöp kutularına atıp ağızları kapatılarak, üremeleri engellenebilir. Sivrisinekler durgun suda ürerler ve sivrisineklerin üreme noktalarının büyük bir kısmı insan eli ile oluşuyor. Ağzı açık halde bulunan durgun suları ortadan kaldırarak veya üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunması gerekiyor. Piknik yapan vatandaşların piknik yaptıkları alanlarda ayrılırken atıklarını kapaklı çöp kutularına atmaları gerekiyor.

Evlerde bulunan bir saksının altındaki tabakta biriken su, sivrisinekler için uygun bir üreme kaynağı olmaktadır ya da bahçemizde bulunan bir kovadaki su da aynı şekilde üreme kaynağı olabilmektedir. Saksının altındaki suyu dökmemiz ya da kovanın ağzına bir kapak koymamızla birlikte sivrisinek üremesini engelleyebiliriz" dedi.

İlçe sakinleri gerekli durumlarda 444 30 00 numaralı telefondan Beyaz Masa’yı arayarak ilaçlama hizmetlerinden yararlanabilecekler.