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15 Eylül 2017 15:40

Eyüp’te okullar temizleniyor

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıcı öncesi Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla, ilçede bulunan 67 okulunun temizliği yapılıyor.

Eyüp’te okullar temizleniyor

15 Eylül 2017 15:40

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar, temizlik ekipleri tarafından köşe bucak temizleniyor.


Eyüp’te bulunan okullar, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gezici Temizlik ekipleri tarafından temizlenerek öğrencilere hazırlanıyor.


Temizlik ekipleri okulların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Temizlik personelleri, okullarda, öğrencilerin sağlığı için sınıf ve odaların haricinde tuvaletleri temizliyorlar. Bu uygulamanın dışında, Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü okullara her ay temizlik malzemesi de veriyor.


Öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması amacıyla yapılan çalışmalar neticesi, geçtiğimiz eğitim sezonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ilçede bulunan 40 devlet okuluna Beyaz Bayrak sertifikası verilmişti.


Başkan Aydın’ın üzerinde hassasiyetle durduğu okul temizliği ile ilgili olarak, günlük temizlik işleri için belediye tarafından okullara tam zamanlı 128 adet sabit temizlik personeli görevlendirdi. Her okul için ayrı ayrı görevlendirilen temizlik personelleri yıl boyunca okullarda hizmet veriyor.Ayrıca her okulun ayda bir defa ayrıntılı temizliğinin yapılması için 10 kişilik Gezici Temizlik Ekibi, 2 adet şoför ve 1 adet şef görevli bulunuyor. Ekiplerin kontrol hizmetinde kullanılmak üzere 1 binek oto ve aylık düzenli temizlik malzemesi dağıtımı ile gezici temizlik ekibinin taşınması için 1 adet minibüs tahsis edildi.




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