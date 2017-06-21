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21 Haziran 2017 11:46

Eyüp’te yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım çalışmaları kapsamında Çırçır Mahallesi’nde asfaltlama, Uludağ Caddesi üzerinde asfalt kazı, kaplama ve yenileme çalışmaları yaptı.

Eyüp’te yol bakım çalışmaları devam ediyor

21 Haziran 2017 11:46


Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp’e ve Eyüplülere hizmet etmenin önemini her fırsatta dile getirirken belediye ekipleri de bu bilinçle çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında ilçeye gelen misafirlerin bu manevi atmosferde ağırlanması ve memnun bir şekilde ayrılmaları için belediye ekipleri çalışmalarını daha titiz bir şekilde sürdürüyorlar.


Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çırçır Mahallesi’nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdiler. Ekipler Uludağ Caddesi üzerinde asfalt kazı, kaplama ve yenileme çalışmaları yaptılar. Yenilenen asfalt sayesinde cadde güzel bir görünüme kavuşurken sürücüler için de çok daha kullanışlı hale geldi.



Deprem konteynırlarında kontroller yapıldı


Eyüp Sultan Afet Yönetimi (ESAY) personeli de ilçede bulunan 15 adet deprem konteynırının bakımlarını tamamladı. Son olarak Hasdal Kışlası içerisinde bulunan ve sorumluluğu Eyüp Belediyesi’ne ait olan iki adet deprem konteynırında kontrol yapıldı. Kontroller sırasında konteynır içerisinde bulunan yangın tüpleri yenilendi.


Yapılan çalışmalar neticesi Eyüp her gün biraz daha modern hale gelirken, gelecek nesiller için de daha yaşanılabilir çevreye kavuşuyor.




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