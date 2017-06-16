Eyüp’ten Gürpınar’a “Kardeşlik Sofrası”

Başkan Remzi Aydın, düzenlenen “Kardeşlik İftarı”nda Gürpınarlılarla kucaklaşarak birlikte iftar açtı. İftar programı sonundaBaşkan Aydın 40 yetim çocuğa sürpriz yaparak bayram hediyesi verirken,Gürpınarlı 9 yaşındaki Azra Atan isimli kızın yazdığı şiir de Başkan Aydın için büyük sürpriz oldu.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın geçtiğimiz hafta Balkanlar’da üç ayrı noktada düzenlenen iftar programında Evlad-ı Fatihan’la bir araya geldi. Türkiye’ye dönüşünün ardından ise, Eyüp’ün kardeş şehri Gürpınar’agitti. Burada 3 bin kişilik gönül sofrası kurduran Başkan Remzi Aydın’ı Gürpınarlılar büyük bir coşku ve içtenlikle karşıladı.

Gürpınar Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte Gürpınar Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Emrah Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Gürpınarlılara hitaben bir konuşma yapan Başkan Remzi Aydın, Eyüp Sultan’dan selam getirdiğini belirterek, “İki ilçe arasında güzel bir işbirliği yapıyoruz. Ben her geldiğimde Gürpınar ilçemizi gelişmiş, büyümüş, daha da iyi hale gelmiş görüyorum. İnşallah bu süreç daha da güzel şekilde devam edecek ve işbirliğimiz daha da güzel bir şekilde devam edecek. Çok güzel projeler ve çok çalışkan bir kaymakamımız var ve hepsinden de önemlisi devletine, milletine bağlı güzel insanlar var Gürpınar’da. İnşallah bu birlik ve beraberlikle daha güzel günler bizi bekliyor. İlçemiz çok daha güzel olacak ve hak ettiği noktaya gelecek” dedi.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı ise Başkan Aydın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Eyüp Belediyesi ile olan kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Eyüp Belediyesi ilçemizde iftar vermek istedi. Biz de kardeş belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bu iftarın adını ’kardeşlik iftarı’ olarak açıkladık. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah bu kardeşliğimiz, kardeşlik sofralarında devam edecek. Güzel projelerimizle sık sık bir araya geleceğiz. Kardeşlik soframıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an tilaveti ile devam eden programda, vatandaşlar ezanın okumasıyla iftarlarını açtı. İftar sonrası Başkan Aydın Gürpınarlı 40 yetim çocuğa sünpriz yaparak bayram hediyesi verdi. Çocuklara hediye aldığı giyim eşyalarını veren Başkan Remzi, bayramlarını da şimdiden kutladı.

Gürpınarlı küçük Azra’nın Başkan Aydın’a duygu dolu hediyesi

Bu arada Gürpınarlı 9 yaşındaki Azra Atan’da Başkan Aydın’a bir sürpriz yaptı. Başkan Aydın’ın yanına gelerek kendisini çok sevdiğini söyleyen Azra, yazdığı “Kardeş Eyüp Belediyesi” isimli şiirini okudu. Azra’nın okuduğu “Hoşgeldin ilçeme Eyüp Belediyesi, Kardeşim oldun Eyüp Belediyesi, Ramazan Bereketiyle geldin Eyüp Belediyesi, Eyüp Sultan huzuruyla geldin Eyüp Belediyesi, Gürpınar’a sevgi köprüsü oldu. Eyüp Belediyesi, Gürpınar gönülce bağlandı sana Eyüp Belediyesi” şeklindeki şiiri duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken Başkan Remzi Aydın kız çocuğunu öperek teşekkür etti.

Başkan Aydın iftar programının düzenlendiği alanın yanında bulunan Gürpınar Kadın Emeği Programı kursiyerlerinin standını ziyaret etti. İftar programı akşam namazının ardından okunan ilahiler ve yapılan gösterilerle devam etti.