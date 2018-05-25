’Ezhel’ ismiyle tanınan rapçinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli, “Amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi” dedi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu’nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi. Sosyal medya hesabında Hint keneviri ile çekildiği fotoğrafının binlerce beğeni aldığı ve “esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler” sözlerinin de kendisi tarafından yazıldığı tespit edildi. Ekipler, İpekçioğlu’nu 23 Mayıs’ta Kadıköy’de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“Amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi”

Ömer Sercan İpekçioğlu savcılık ifadesinde, “Benim instagram ve youtube isimli sosyal medya ortamında ‘aizeshel’ mahlasıyla paylaştığım videoda amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Ben müzisyenim, güfte yazdığım da oluyor. Bu nedenle bu şekilde bir video paylaştım. Suçlamalarını kabul etmem” dedi.