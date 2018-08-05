Fabri gözyaşlarıyla veda etti

Kulübün kendisine verdiklerini geri ödeyemeyeceğini söyleyen Fabri, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş’tan Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci Fabri, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek eski takım arkadaşları, teknik ekip, tesis çalışanları ve basın mensuplarıyla vedalaştı. Veda sırasında açıklama yapan Fabri, gözyaşlarına hakim olamadı. Beşiktaş’taki herkese veda etmek için İstanbul’a geldiğini söyleyen başarılı file bekçisi, "Çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul’da beraber yaşadığım insanlara, buraya gelip yeniden teşekkür etmek istedim. 2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem. Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım, hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı buldum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Londra’ya gitmeden önce bir kere daha burada beraber olduğum insanlarla bir kez daha vedalaşmak istedim. Onlardan bir kez daha o sıcaklığı hissetmek istedim. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş bundan sonra her zaman kalbimde olacak" diye konuştu.

"Beşiktaş’ı takip etmeye devam edeceğim"

İstanbul’dan ve Beşiktaş’tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Fabri, "Tabii ki bu kadar güzel yaşananlardan sonra buradan ayrılmak çok zor. Ama tabii ki iki taraf için de iyi bir ayrılık oldu. Ben her hafta sonu Beşiktaş’ı takip etmeye devam edeceğim. Benim için Premier Lig’de oynamak. Büyük tecrübe olacak. Bu profesyonel bir yaşam. İstanbul mükemmel bir şehir, hiçbir zaman hoşça kal demeyi sevmiyorum, yeniden görüşürüz diyorum. Beşiktaş taraftarı kalecilerine güvensin, sakin olsunlar. Çok iyi kalecileri var Beşiktaş’ın. Özellikle Tolga. Herkes Tolga’nın ne kadar yetenekli ve karakterli olduğunu biliyor. Çok yetenekli genç kaleciler de var" dedi.

Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun’la ilgili bir soruyu yanıtlayan Fabri, "Kesinlikle Cenk’ten gol yemek istemiyorum. Cenk çok iyi bir arkadaşım, çok iyi anlaşıyoruz onunla. Diğer kalecilere gol atsın ama bana gol atmasın" diyerek sözlerini tamamladı. Fabri açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.