Fabricio: "Geçen sezondan ders aldık"

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen başarılı kaleci, "Geçen sezondan ders aldık. Büyük bir maç olacak" dedi.

Porto maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Fabri, zor bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan hiç çıkamadı. Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Büyük bir maç olacak.Geçen sezondan ders aldık. Geçen sezon da grup mücadelesine iyi başlamıştık. 3 puan fazlamız var. Kendi evimizde böyle bir fırsat ayağımıza geldi" ifadelerini kullandı.

"Aboubakar için işlerin iyi gitmemesini ümit ediyorum"

Porto forması giyen Aboubakar’la ilgili bir soruyu yanıtlayan Fabri, "Aboubakar’ı tanıyoruz. Büyük ve kaliteli bir oyuncu. Geçen sezon büyük emekleri vardı. Porto’nun güçlü yanlarından biri Aboubakar ama takım felsefesi de güçlü. Umarım geçen sezon burada yaptıklarını yapmaz. İşlerin onun için iyi gitmeyeceğini ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.