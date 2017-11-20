Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 20:26

Fabricio: "Geçen sezondan ders aldık"

Beşiktaş’ın İspanyol file bekçisi Fabricio, Porto maçı öncesinde soruları yanıtladı.

Fabricio:

20 Kasım 2017 20:26

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen başarılı kaleci, "Geçen sezondan ders aldık. Büyük bir maç olacak" dedi.


Porto maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Fabri, zor bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan hiç çıkamadı. Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Büyük bir maç olacak.Geçen sezondan ders aldık. Geçen sezon da grup mücadelesine iyi başlamıştık. 3 puan fazlamız var. Kendi evimizde böyle bir fırsat ayağımıza geldi" ifadelerini kullandı.



"Aboubakar için işlerin iyi gitmemesini ümit ediyorum"


Porto forması giyen Aboubakar’la ilgili bir soruyu yanıtlayan Fabri, "Aboubakar’ı tanıyoruz. Büyük ve kaliteli bir oyuncu. Geçen sezon büyük emekleri vardı. Porto’nun güçlü yanlarından biri Aboubakar ama takım felsefesi de güçlü. Umarım geçen sezon burada yaptıklarını yapmaz. İşlerin onun için iyi gitmeyeceğini ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç