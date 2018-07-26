Facebook ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin rakamlarını açıkladı. Buna göre; şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydetti. Şirket, 2017’nin Nisan-Haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirket hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden şirket bu senenin aynı döneminde gelirinin yüzde 41,9 artarak 13,23 milyar dolara ulaştı. Öte yandan şirket, reklam gelirlerini de yüzde 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı 1,47 milyar

Yapılan açıklamada şirket, günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı da bu senenin Nisan-Haziran döneminde arttı. Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısını Haziran 2018 itibariyle 1,47 milyar olduğu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdiği kaydedildi. Aylık aktif kullanıcı sayısının da 2,23 milyara ulaştığı ve bu sayının yıldan yıla yüzde 11 yükseldiği açıklandı.