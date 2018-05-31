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31 Mayıs 2018 12:02

Facebook’tan seçim kuralı

Facebook yeni aldığı kararla siyasi içerikli reklamları ayrı bir havuzda arşivleyerek kayıt altında tutacak.

Facebook’tan seçim kuralı

31 Mayıs 2018 12:02



Sosyal medya devi Facebook, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi reklam veren kullanıcıları için yeni kurallar getirdi. Buna göre, verilen reklamlar ‘siyasi reklam arşivinde’ saklanacak.


Geçtiğimiz yıl Trump’ın Başkan seçildiği ABD Başkanlık seçimlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yapıldığı iddialarıyla başı bir türlü dertten kurtulmayan Facebook, 24 Haziran’da seçime giden Türkiye’de de seçim standartı getirdi.



Facebook’un yeni seçim kuralıyla ilgili bilgi veren Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Facebook, 24 Haziran seçimlerinin yaklaşması ile reklam verenlere bildirim gönderdi. Bildirimde ‘22 Mayıs itibariyle yayınlanacak Siyasi Reklamlar, siyasi reklam arşivimize eklenecek” denildi. ABD Başkanlık seçimlerinde veri gizliliği ihlali konusunda gündeme gelen Facebook, ülkelerin iç siyaset konusu olmamak için kendisini güvence altına almak istiyor. Siyasi içerikli reklam verenlerin bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.


Facebook, geçtiğimiz yıl ABD seçimlerinde Rusya merkezli 2 bini aşkın siyasi içerikli reklam aldığını açıklamış ve elde edilen bilgileri ABD’li yetkililerle paylaştığını açıklamıştı. Facebook, Rusya kaynaklı 100 bin dolar reklam gelirini ise bağış yapmıştı.




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