Topkapı Sarayı’nda düzenlenen "Fahrettin Paşa, Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler’’ konulu programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Çoşkun Yılmaz, Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Küçükaşcı ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, ’’Biz millet olarak üç şehri çok önemseriz; Mekke’yi, Medine’yi ve Kudüs’ü. Biz orada bulunmayı kendimize, milletimize ve inancımıza karşı bir borç olarak gördüğümüz için orada oluruz. Bu millet elindeki imkanlarla destek olmaya çalışmıştır. İnşallah bu millet bu saygıyı oraya göstermeye devam edecektir’’ şeklinde konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları eleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, ’’Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken, kantarın topuzunu kaçırıyor. Buradaki problem Katar’la uğraşmaktır. Katar rahatsız ediyor Arap Yarımadasını ve Suudileri. Umman ve Yemen gibi akıllılar hariç. Yemen tabi Suudilerin karşısında, biz onları desteklemeliyiz ruhen. Bize yakışan odur. Hakikaten fakir bir kıta. Çok kabiliyetli insanlar. Hem devletin, hem milletin onları desteklemesi lazım. Çünkü zulüm görüyorlar. Bu çok açıktır. Bu işi İran’a bırakacak değiliz. Yemen’i korumak İran’a bırakılacak bir politika değildir. Ruhen orada olmamız çok önemli. Bu kıtanın ortasında Katar düşmanlığıyla böyle şeyler söyleniyor. Bunlar ipin ucunu kaçırmaktır. Ananesiz bir bakanlıktır, ananesiz bir politikadır. Tabi Arap dünyasını anlamak içinde biraz bilmek ve görmek lazım. Maalesef Türklerin Hac vazifesi dışında Arap’ı tanıdığı yok. Hacca gitmek herkesin görevi olmalıdır. Lütfen kültür olarak gidin. Çünkü Roma’ya gitmeyen bir Hristiyan her şeyden evvel cahil sayılır. Gerekli kutsal yerleri ziyaret etmeyen bir Hristiyan her şeyden evvel cahil sayılır. Ancak bu bir kültür meselesidir’’ diyerek tepki gösterdi.

Fahrettin Paşa ve askerleri tarafından yapılan Medine savunmasının önemine dikkat çeken Ortaylı, ’’Medine sevimli bir şehirdir. Yanlış anlaşılmasın, Mekke’den daha çok gönlümüzü alır. Makberi Peygamberdir. Onun için bu savunma bizim tarihimizde çok önemli, hem çok kahramanca hem de çok estetik bir olaydır. Yani ruhumuza yakın bir şeydir. Çekirge talimnamesi vardır. Dehşet verici bir şeydir. Fahrettin Paşa, Kolordu Komutanı çekirgenin çok leziz ve besleyici olduğunu Hz. Peygamber Efendimizin ve sahabenin de lezzetle yediğini telkin ederek Medine’yi savunmuştur. Lütfen okuyun. Aslında bu hatırlamaya sebep olan Birleşik Arap Emirlikleri Bakanına teşekkür etmek lazım. Çünkü ipin ucunu kaçırmıştır. Bizde çok iyi durumdaydık. İsim vermek istemiyordum ancak Fahrettin Paşa’ya İttihatçı olduğu için laf etmeye kalkan sözde dini bütünler var, onlara ancak geri zekalı denir. Medine’yi savunan insanlara başka bir şey denemez. Bu memleket Fahrettin Paşa ve etrafındakilere yeni yeni hürmet ediyor. Gidin, Aşiyan’daki kabri bir ziyaret edin. Benim yersiz konuşmadığımı anlayacaksınız’’ ifadelerini kullandı.