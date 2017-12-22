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22 Aralık 2017 13:16

Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Medine Müdafii Fahrettin Paşa üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milletini hedef alan mesajının ardından Esenler Belediyesi paşayı mezarı başında andı.

Fahrettin Paşa mezarı başında anıldı

22 Aralık 2017 13:16

Başkan Göksu, BAE Dışişleri Bakanı’na tepki göstererek, “O zavallı da bilsin ki, petrolü bir gün sona erecektir. Ama biz millet olarak her zaman yaşamaya ve mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu millet hiçbir zaman için esir ve tutsak olmamıştır, olmayacaktır” dedi.


BAE Dış İşleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in Medine Müdafii General Ömer Fahrettin Türkkan Paşa üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milletini hedef alan bir tweeti paylaşmıştı. Olayın ardından hükümet kanadından sert tepkiler geldi. Bu gelişmelerin ardından dünden bu güne vatandaşlar, paşanın Sarıyer Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrine gelerek dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu.



“O zavallının bir gün petrolü bitecek ama biz yaşamaya devam edeceğiz”


Esenler Belediyesi de bugün paşanın kabri başında anma yaptı. Esenler’de okuyan bir grup öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla kabir başında paşayı andı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve öğrenciler de dua etti. Duanın ardından bir konuşma yapan Başkan Göksu, “Tarih boyunca biz millet ve bu toprakların çocukları olarak hiçbir zaman sömürge olmadık. Herhangi bir milletin de tutsağı olmadık. Bugün ise birkaç gün önce bir başka ülkenin zavallısının ecdadımızla söylemiş olduğu lafları ona geri iade etmek ve bizim ecdadımızın yolunda olduğumuzu her zaman ifade etmek için buradayız. Şu anda kabrinin başında bulunduğumuz Fahrettin Paşa, 2 yıl 7 ay gibi uzun bir süre Hazreti Peygamberin kabrini korumak ve İngiliz Kuşatmasına karşı göğüs göğse çarpışarak onun ravzasını korumak için nöbet tutmuş ve mücadele etmiştir. Onun ruhu ve heyecanı bu milletin gençlerinde hiçbir zaman için sönmeyecek ve devam edecektir. O zavallı da bilsin ki, petrolü bir gün sona erecektir. Ama biz millet olarak her zaman yaşamaya ve mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu millet hiçbir zaman için esir ve tutsak olmamıştır, olmayacaktır” dedi.




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