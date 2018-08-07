Özelmacıklı, faiz indirimi desteğinin 2’nci el konut piyasasını olumsuz olarak etkileyeceğini belirtti.

Türkiye genelinde konut satışları ilk 6 ayda 646 bin 32 oldu. Haziran ayında Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış gösterdi. İlk 6 ayda 201 bin 805 konut ipotekli olarak satılırken bunun da 112 bin 490’ı ikinci el satışlardan oluştu. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul piyasasında ilk 6 ayda ilk satışlar yüzde 46,26 paya sahipken, ikinci el satışlar yüzde 53.74 paya sahip olduğunu belirterek, "Lakin 7143 sayılı kanunla gelen ve yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışında tapu harcının onda bire kadar indirilebilecek olması ve ilk satışlara verilmesi düşünülen faiz indirimi desteği 2’inci el konut piyasasını olumsuz olarak etkileyecektir’’ dedi.

’’Kredi oranları yükseldi, maliyetler arttı’’

Temmuz ayı ve sonrasındaki konut satış verilerinde ipotekli satışların azalacağını da belirten Özelmacıklı, ’’Konut kredisi faiz oranları sene başından bu yana yüzde 5.7 artış gösterdi. Mevcut durumda piyasada kamu bankalarında 1,38 oranlardan başlayan faizlerle finansman sağlarken, özel bankalarda bu oran 1,83’e kadar çıkıyor. Haziran ayında yüzde 0.98 ile 100 bin TL kredi çeken bir tüketici bin 420,87 TL taksitle, toplamda 170 bin 504 TL geri ödeme yaparak kredi çekebiliyordu. Mevcut durumda ise yüzde 1,38’den 100 bin TL kredi çeken bir tüketici, bin 710,20 TL taksitle toplamda 205 bin 224 TL geri ödeme yapmak zorunda kalıyor. Faiz oranlarındaki bu 4 puanlık artış toplam ödemeyi 34 bin 720 TL artırdı’’ dedi.

’’Konut hesapları tabana yayılmalı, tasarrufları devlet kontrol etmeli’’

Konut hesabında devlet desteğinin artmasının, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacağını açıklayan Özelmacıklı, ’’Şüphesiz, konut alacaklar için en zor hususlardan biri mortgage kapsamında zorunlu olan peşinatın biriktirilmesidir. Konut hesaplarının da bu ihtiyaca da cevap verebilecek olması önemli bir avantaj olabilir. Birikimler arttıkça, insanlar genç yaşta konut sahibi olabilir. Ayrıca kura yöntemi ile para toplayan, SPK ve BDDK kontrolünde olmayan aracı kurumlar için de düzenleme sağlanması gerekiyor. Daha uzun vadede devlet destekli bir finansman çözümü üzerine sistemler geliştirilebilir. İpotek finansmanı kuruluşlarının etkileri artırılabilir. Mevduat toplamanın mutlaka devlet kontrolünde kalması faydalı olacaktır. Ayrıca konut hesabı olanlara TOKİ ve Emlak Konut gibi projelerinin kurallarına öncelik verilebilir’’ şeklinde konuştu.