Farklı meslek gruplarından vatandaşlar Maltepe için buluştu

Kılıç, “Bugüne kadar dayatan değil, danışan bir anlayışla yönettiğimiz Maltepe'yi ikinci 5 yıllık dönemimizde sizlerin önerileri ve desteği ile her alanda bir numara yapmak istiyoruz” dedi.

Halk buluşmalarını sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde yaşayan farklı meslek gruplarından vatandaşları bir araya getirdi. Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya aralarında doktor, akademisyen, öğretim görevlisi, mimar gibi pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atmış vatandaşlar katıldı. Dört yıllık hizmetlerini anlatan Kılıç, “4 yıl boyunca dayatan değil, danışan bir anlayışla attığımız her adımı halkımıza sorarak yaptık. Mahallede söz, yetki ve karar halkımızın dedik. Örneğin, Cevizli'de 44 dönümlük araziye ne yapalım diye halkımıza danıştık. Park olsun dediler. İki yıllık bir çalışma sonucunda Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından birini Cevizli'ye kazandırdık. Sonra yine halkımıza döndük, parkın adını onlara sorduk. Halkımızın istediği doğrultusunda Cumhuriyet Parkı adını verdik. Şimdi halkımızın desteği ile ikinci 5 yıllık yürüyüşü başlatıyoruz. Ben istiyorum ki sizler bize rehber olun, siz önerin, talep edin, Maltepe'yi geleceğe birlikte taşıyalım” diye konuştu.

Toplumsal dayanışma önerisi

Toplantıya katılan herkes teker teker söz alırken, önerilerini sıraladı. Konuşmalar sonunda sağlık, eğitim-öğretim, sosyal destek, toplumsal iletişim ve ilçedeki dezavantajlı gruplara yönelik önemli öneriler ortaya çıktı. Bu alanlarda hazırlanacak projelerin ancak toplumsal bir dayanışma ağı ile başarıya ulaşacağı, bu konuda herkesin kendi alanından başlayarak elini taşın altına sokarak sorumluluk alması gerektiği ve belediye ile vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.