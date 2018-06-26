Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 12:23

Farklı yaş gruplarından çocuklar yaz kampında buluşacak

KidZania Yaz Kampı, 18 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında, 3 farklı yaş gruplarındaki çocuklar için program hazırlandığını duyurdu.

Farklı yaş gruplarından çocuklar yaz kampında buluşacak

26 Haziran 2018 12:23



Üç farklı yaş gruplarından olan çocuklar KidZania Yaz Kampı’nda bir çok aktivitede buluşacaklar. Yapılan açıklamaya göre yaz kampında her sabah gerçekleşecek açık hava aktiviteleri, müzik, dans ve spordan oluşan ortak aktiviteler, futbol, tenis ve dans gibi özel konseptlerle hazırlanmış tema aktiviteleri bulunuyor. Yaz Kampı’nda çocuklar kendilerini ve yeteneklerini keşfetme, ilgi alanlarını geliştirme ve yeni arkadaşlar edinme imkanı bulacaklar.



KidZania Yaz Kampı’nın açık hava aktiviteleri sabah sporu ile başlayacak. Öğle saatine kadar devam eden sokak oyunları ile çocukların motor becerileri gelişecek. Çocuklar bu aktivitelerde sosyalleşip, yardımlaşmayı öğrenecekler. Açık hava etkinlikleri; ip atlama, yakan top, hulahop, çuval yarışı, halat çekme, seksek ve fotoğrafçılıktan oluşuyor.



Akbatı Yaz Okulu 26 Haziran tarihinde başlayacak


Çocuklara keyifli ve aynı zamanda eğitici bir tatil fırsatı sunacak olan Akbatı Yaz Okulu 26 Haziran tarihinde başlayacak. 19 Temmuz’a dek sürecek yaz okulu, konusunda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek toplam 8 etkinlikten oluşacak. Çocuklara hobi kazandırmayı amaçlayan birbirinden ilgi çekici etkinlikler her Salı ve Perşembe günleri Festival Park alanında 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Çocuklar; Sanat Öğretmeni Hüseyin Özçoban ve Sanatçı Yiğit Yazıcı ile gerçekleşecek atölyelerde yeteneklerini artırırken, el becerilerini geliştirecek.



Etkinlik tarihleri


26 Haziran Salı - Buz Küpleriyle Kendi Kumaşımızı Yapıyoruz


28 Haziran Perşembe - Biz keşfediyoruz: Bizim icadımız


3 Temmuz Salı - Aksiyon Resmi Yapıyoruz


5 Temmuz Perşembe - Bu Yazıda Benim de Harfim Olsun


10 Temmuz Salı - Bu Benim Gölgem: Keith Haring’i Tanıyoruz


12 Temmuz Perşembe - Yiğit Yazıcı ile kocaman bir heykel tasarlıyoruz- 1. Bölüm


17 Temmuz Salı - Yiğit Yazıcı ile kocaman bir heykel tasarlıyoruz- 2. Bölüm


19 Temmuz Perşembe - Hey Çocuklar! Yaz Partisinde Buluşuyoruz




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
  • Çarşamba
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç