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27 Kasım 2017 10:53

Farmafiir 2017 ödülleri sahiplerini buldu

29 üniversitenin eczacılık fakülteleri öğrencilerinin hazırladığı 20 proje içerisinde finale kalan 4 projenin finali, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda yapıldı.

Farmafiir 2017 ödülleri sahiplerini buldu

27 Kasım 2017 10:53


Eczacılık fakülteleri dekanlarının, akademisyenlerin, eczacılık bölümü öğrencilerinin, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin katıldığı final programı açılış konuşmaları ile başladı.


Değerlendirme Kurulu puanlamasına göre, Farmafikir yarışmasında; Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Mona Khorshidtalab birinciliği alırken, Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Gizem Gül ikinciliği, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Beşir Sefa Mumay ve Utku Ertaş üçüncülüğü, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Hüsniye Binnur Güzeldağ ise dördüncülüğü aldılar.


Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Ecz. Armağan Ener kapanış konuşmasında, “Farmafikir ailesi gün geçtikçe büyüyor. Farmafikir yarışmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum ve bütün Eczacılık Fakülteleri öğrencilerimizi Farmafikir 2018’de ailemize katılmaya davet ediyorum” dedi.




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